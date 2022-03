Al via le iscrizioni per la colonia montana di Chiusi de La Verna

Si comunica che la Parrocchia di Serravalle congiuntamente alla Congregazione di Serravalle e il contributo dell’Istituto Sicurezza Sociale, riproporrà questa estate 2022 la possibilità di fare la bella esperienza estiva della COLONIA MONTANA a Chiusi della Verna (AR).

Queste i periodi previsti:

Turno Date Età interessata

1° turno Martedì 14 giugno – Domenica 26 giugno Elementari (8 -11 anni)

2° turno Martedì 28 giugno – Domenica 10 luglio Elementari (8 -11 anni)

3° turno Martedì 12 luglio – Domenica 24 luglio Medie (11-14 anni)

4° turno Martedì 26 luglio – Domenica 7 agosto Medie (11-14 anni)





Possono partecipare ragazze e ragazzi da 8 anni compiuti a 14 anni. Tutti i turni sono misti (ragazze/ragazzi). I quattro turni sono divisi per età (due per le elementari (8 -11 anni) e due per le medie (11-14 anni). Chi sta frequentando ora la quinta elementare potrà partecipare sia ai turni delle elementari che a quelli delle medie.

La quota prevista è di € 350,00.