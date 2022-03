Al via le iscrizioni per la colonia montana di Chiusi de La Verna

Al via le iscrizioni per la colonia montana di Chiusi de La Verna.

Si comunica che la Parrocchia di Serravalle congiuntamente alla Congregazione di Serravalle e il contributo dell’Istituto Sicurezza Sociale, riproporrà questa estate 2022 la possibilità di fare la bella esperienza estiva della COLONIA MONTANA a Chiusi della Verna (AR).

Queste i periodi previsti:

Turno Date Età interessata

1° turno Martedì 14 giugno – Domenica 26 giugno Elementari (8 -11 anni)

2° turno Martedì 28 giugno – Domenica 10 luglio Elementari (8 -11 anni)

3° turno Martedì 12 luglio – Domenica 24 luglio Medie (11-14 anni)

4° turno Martedì 26 luglio – Domenica 7 agosto Medie (11-14 anni)





Possono partecipare ragazze e ragazzi da 8 anni compiuti a 14 anni. Tutti i turni sono misti (ragazze/ragazzi). I quattro turni sono divisi per età (due per le elementari (8 -11 anni) e due per le medie (11-14 anni). Chi sta frequentando ora la quinta elementare potrà partecipare sia ai turni delle elementari che a quelli delle medie.

La quota prevista è di € 350,00.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: