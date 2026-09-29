Al via le preiscrizioni per "Giochiamo allo Sport": novità pomeridiana di Calisthenics e Potenziamento Muscolare aperta anche agli studenti fuori territorio

Il Dipartimento Istruzione e Cultura (Ufficio Attività Extrascolastiche e Centri Estivi) annuncia l'avvio delle preiscrizioni per la nuova proposta pomeridiana dell'iniziativa "Giochiamo allo Sport", rivolta agli studenti e alle studentesse della Scuola Superiore, del Centro di Formazione Professionale e a tutti i ragazzi residenti che frequentano istituti scolastici fuori territorio per l'Anno Scolastico 2026-2027. Il corso si concentrerà su Calisthenics, circuiti funzionali e potenziamento muscolare, offrendo ai ragazzi un'opportunità di allenamento e aggregazione. Le attività si svolgeranno dal 3 novembre 2026 al 31 maggio 2027, con cadenza settimanale ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15:05 alle 17:05, presso la Palestra di Fonte dell'Ovo. La quota di partecipazione è pari a € 25,00 per l'intero anno scolastico. Modalità e scadenze per le iscrizioni: L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti. La procedura si articolerà in due fasi:

Fase 1 – Preiscrizione obbligatoria: aperta da martedì 29 settembre (ore 8:00) a domenica 11 ottobre 2026 (ore 23:59). I genitori potranno iscrivere i propri figli accedendo all'applicativo SICE tramite i servizi online del portale della Pubblica Amministrazione (https://gov.sm/). 

Fase 2 – Conferma e Pagamento: al termine delle preiscrizioni verrà inviata una comunicazione formale per confermare l'avvio del gruppo e fornire le indicazioni per il saldo della quota, adempimento necessario per il perfezionamento dell'iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio referente via e-mail all'indirizzo giochiamoallosport@pa.sm o consultare il sito www.istruzioneecultura.sm.

C.s. - Dipartimento Istruzione







