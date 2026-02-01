Al via "Leggimi – perché ci fa Crescere bene": ciclo di letture condivise per i bambini più piccoli

Debutta martedì 3 febbraio un progetto che nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio unite da una convinzione condivisa: la lettura rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita dei bambini fin dai primi anni di vita. Con i patrocini della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, l'Istituto per la Sicurezza Sociale presenta "Leggimi – perché ci fa Crescere bene", iniziativa realizzata insieme ai Lettori con la Valigia e con la Ludoteca (Direzione Infanzia del Dipartimento Istruzione e Cultura). L'iniziativa si rivolge principalmente ai bambini dai 0 ai 3 anni e alle loro famiglie, offrendo uno spazio dedicato dove le storie diventano strumento di sviluppo e condivisione. Ogni martedì, da febbraio fino alla fine di aprile, dalle 17:00 alle 18:00, la sala "La Cicogna" dell'Ospedale di Stato ospiterà gli incontri di lettura condivisa. Un appuntamento gratuito e aperto a tutte le famiglie, pensato per valorizzare quei momenti in cui adulti e bambini si ritrovano insieme attraverso la narrazione. “Il progetto è in linea con le più recenti evidenze scientifiche che sottolineano quanto le opportunità di apprendimento precoce durante i primi mille giorni incidono profondamente nello sviluppo neuroevolutivo, sociale, psicologico ed emotivo del bambino – spiega la dottoressa Elisabetta Muccioli della Pediatria Preventiva e Sociale dell'ISS -. Leggere insieme al bambino e condividere immagini, parole ed emozioni è un’attività semplice, facile da applicare e con vantaggi significativi per le relazioni, le competenze e la crescita del cervello, con ricadute positive per tutto l’arco della vita”. “L’esposizione precoce alla lettura, valorizzata in questo progetto, si inserisce nelle attività di Pediatria Preventiva e Sociale con ruolo strategico all’interno della UOC Pediatria - sottolinea il dott. Nicola Ranieri Direttore della UOC - svolgendosi in integrazione ad altre professioni, in una virtuosa rete multidisciplinare e intersettoriale, di grande valore per i bambini e le loro famiglie. Promuovere la salute è un impegno che la pediatria di San Marino porta avanti insieme all’ISS come priorità di sanità pubblica”. "Leggimi" rappresenta il risultato di una sinergia tra operatori sanitari, educatori e volontari che condividono l'obiettivo di sostenere il benessere infantile attraverso strumenti accessibili ed efficaci, trasformando la lettura anche in occasione di stimolo per lo sviluppo cognitivo e linguistico, oltre che momento di rafforzamento del legame tra adulti e bambini. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 0549 883965.

C.s. - ISS

