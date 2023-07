Al via oggi presso la sede della FAO "Un food systems summit +2 Stocktaking moment"

Prende avvio oggi, presso la sede della FAO a Roma, il Summit delle Nazioni Unite organizzato per rivedere i risultati ad oggi raggiunti dopo il Summit del 2021 sui sistemi alimentari e sulle nuove sfide ad essi collegati. A nome della Repubblica di San Marino partecipa il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione guidata dall’Ambasciatore di San Marino presso la FAO, Daniela Rotondaro. La cerimonia di apertura ad alto livello ha visto la partecipazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, del Capo del Governo italiano, Giorgia Meloni, del Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, del Presidente dell'IFAD, Alvaro Lario, del Direttore Esecutivo del WFP, Mc Cain e di numerosi Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri. Il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto con il Direttore Generale della FAO, invitandolo a San Marino per approfondire temi di comune interesse. L’importante evento internazionale vede la partecipazione di ben 189 Paesi. Per il Segretario di Stato è stata l’occasione per porgere un saluto al Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani e all’intera Delegazione italiana, nonché alle Delegazioni dell’Arabia Saudita, del Qatar, della Romania, del Montenegro e della Serbia, ricordando la più recente visita presso quest’ultima. L’evento offre uno spazio favorevole e di confronto affinché i Paesi riesaminino i progressi sugli impegni assunti e individuino i successi, le difficoltà e le priorità durature al fine di colmare il divario di attuazione per la trasformazione dei sistemi alimentari. L'incontro di tre giorni metterà ulteriormente in evidenza il ruolo centrale delle trasformazioni dei sistemi alimentari nel progresso generale verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; in vista del Summit previsto il prossimo settembre 2023 a New York, che sarà al centro dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tale evento sostiene azioni urgenti su larga scala, basandosi sulle più recenti prove che i sistemi alimentari sostenibili contribuiscono all’ottenimento di risultati migliori e più dirimenti per gli individui, per il pianeta, per la prosperità e lo sviluppo, senza trascurare nessuno. San Marino partecipa attivamente al significativo Summit anche in virtù del ruolo recentemente ricoperto di presidenza del Gruppo Regionale Europeo della FAO, che ci ha visti coordinare lavori particolarmente sensibili nelle dinamiche globali anche a livello geopolitico e strategico.

Cs - SdS Affari Esteri

