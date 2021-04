Al via 'Rimini Game Design', il laboratorio digitale che avrà protagonisti 15 ragazzi dai 14 ai 18 anni

Il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio lancia “Rimini Game Design”, un laboratorio creativo digitale che vedrà come protagonisti ragazzi dai 14 ai 18 anni I ragazzi saranno chiamati a ideare, progettare e realizzare un videogame nel quale l’ambientazione, la storia e i personaggi siano strettamente caratterizzanti del contesto storico, artistico e urbano della Città di Rimini. I 15 aspiranti game designer, divisi in team, dovranno sfidarsi nella realizzazione di un mini-game progettando e realizzando grafica, storytelling e sound design. Rimini Game Design è un laboratorio per i ragazzi che vogliono mettersi in gioco e acquisire competenze digitali. È possibile iscriversi sia in team (da 2 a 5 persone) o come singoli. Il laboratorio sarà strutturato in 4 incontri digitali che affrontano le principali fasi di progettazione e realizzazione di un’esperienza videoludica. A supportare e guidare i ragazzi ci sarà il team di NonStudio, una startup romagnola specializzata nella progettazione e sviluppo di videogiochi. Il laboratorio è gratuito e comprende il percorso di formazione e coaching e tutti software necessari. Per iscrizioni Rimini Game Design (zohopublic.eu) bit.ly/rimini-game-design