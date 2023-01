Al via "San Marino verso l'Europa"

E’ previsto per mercoledì 25 gennaio prossimo, alle ore 18.00, presso il Teatro Titano di San Marino Città, il primo di una serie di sei incontri dal titolo “San Marino verso l’Europa”, destinati a far conoscere i passi compiuti ad oggi nel processo di avvicinamento all’Europa e i futuri scenari che scaturiranno con il negoziando Accordo di Associazione. L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed è organizzata e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso, in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e con il supporto di Cassa di Risparmio. Il primo di tale incontri, condotto dal Professor Michele Chiaruzzi, favorirà un momento di riflessione circa la dimensione politica e ripercorrerà il percorso di San Marino da Stato terzo a Stato associato all’Unione Europea. Parteciperanno all’incontro i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, che si sono avvicendati nei più recenti dossier dedicati; Luca Beccari, Nicola Renzi, Pasquale Valentini e Antonella Mularoni. Gli incontri affronteranno le differenti dimensioni che caratterizzano la maggior integrazione europea della Repubblica a partire, appunto, dalla dimensione politica, per proseguire con la dimensione giuridica, individuale, economica, culturale e sociale. Ad eccezione del prossimo primo incontro del 25 gennaio, i successivi si terranno presso Palazzo SUMS, Via Giovan Battista Belluzzi, 1, San Marino Città, alle ore 20.45 e si succederanno ogni 23 dei mesi successivi a gennaio.

Cs - SdS Affari Esteri