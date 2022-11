Al via ufficiale la ventesima edizione de “Il Natale delle Meraviglie – Un Viaggio Incredibile” A San Marino dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023

Al via ufficiale la ventesima edizione de “Il Natale delle Meraviglie – Un Viaggio Incredibile”.

E’ iniziato oggi pomeriggio il “viaggio incredibile” del Natale delle Meraviglie a San Marino, alla presenza del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini, del Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica, di Alberto di Rosa di NexTime Eventi e di Simone Ranieri di Illusion Group, direttore artistico dell’evento. La parata itinerante con strabilianti artisti e performer ha preso il via da Porta San Francesco e ha raggiunto il cuore pulsante della Repubblica di San Marino, Piazza della Libertà, attraversando le contrade illuminate dall’incanto di luci calde e vive e allietate da magici suoni natalizi, lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Il cast de “La Fabbrica dei Giocattoli” ha accolto il pubblico con un magico e travolgente show in cui danzatori, acrobati e performer hanno trasformato con suoni, luci e colori “Il Pianello” in una location davvero unica. Anche i creator sammarinesi Rebby e Molly hanno sperimentato il fantastico mondo del Natale delle Meraviglie, lasciandosi guidare dall’estroso capo treno alla scoperta degli spettacoli immersivi e ricchi di effetti speciali e salendo a bordo del Polar Express per un Viaggio Incredibile! Tappa imperdibile del Natale delle Meraviglie 2022/2023 è il Polar Park, dove i tanti visitatori sono stati accolti da una magica nevicata che ha imbiancato la cornice storica di Cava dei Balestrieri. La tradizionale maschera ‘El Vulon’ del Carnevale di Fano ha accolto l’invito a partecipare al ‘Natale delle Meraviglie - Un viaggio incredibile’ in occasione dell’attività di co-marketing attivata tra la Segreteria di Stato per il Turismo e l’organizzazione del noto Carnevale marchigiano che consentirà a San Marino di promuovere la destinazione turistica in occasione del prossimo Carnevale di Fano, in programma il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023. Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com Main sponsor dell’evento sarà il noto marchio di gioielli #BRAND. Saranno sponsor dell’evento Banca di San Marino, San Marino Outlet Experience, Grafikart, Titan Coop e Illusion Group. Tim San Marino, Salusland by Pharma Titano ed Energreen.sm saranno partner tecnici dell’evento. Il visual della campagna è curato da NexTime Eventi con la collaborazione di BBL Advertisting di Alessandra Lanzani e MOAB per la pianificazione media, lo “scatto magico” per la campagna de “Un viaggio incredibile” è di Simone Maria Fiorani.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Viaggio Incredibile date ed orari: Weekend del 26 e 27 novembre, del 3 e 4 dicembre, dall'8 all'11 dicembre, del 17 e 18 dicembre e tutti i giorni dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30. Polar Express: Dalle 10.00 alle 19.30 - Orari show: 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.00 La Fabbrica dei Giocattoli: Dalle 10.00 alle 19.30 - Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30 Polar Park: aperto dal 26 novembre al 23 dicembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30; il sabato, la domenica, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 10.00 alle 19.30. Dal 24 dicembre all'8 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00. Show della neve tutti i giorni alle 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Prezzi: € 9,00 per 60 minuti - € 6,00 per 30 minuti Family Show Time c/o La Fabbrica dei Giocattoli 10, 11, 17 e 18 dicembre 16.00 primo spettacolo - 18.00 secondo spettacolo (durata 30 minuti) Biglietto: € 5,00 Prevendita biglietti: vivaticket.it, Music Store presso il Centro Commerciale Atlante, Infopoint di Porta della Fratta Visite guidate: tour “alla scoperta di San Marino, Patrimonio UNESCO” (1 ora) Una Guida Turistica vi porterà in luoghi caratteristici del Centro Storico facendovi scoprire scorci nascosti, luoghi in cui leggende e storia si intrecciano ad avvenimenti e tradizione, circondati da panorami mozzafiato. Tutte le domeniche fino al 31 dicembre alle ore 9.00 Punto d'incontro: Porta San Francesco Tariffa: € 5,00 a persona - gratuito bambini fino a 10 anni Treno Bianco Azzurro: l’elettromotrice sarà in funzione tutti i sabati e le domeniche dell’evento e festivi per tutta la durata dell’evento. Orario: dalle 14.00 alle 18.00. L’ accesso è gratuito per i titolari del Biglietto Polar-Express completo, obliterato nelle 4 location; altrimenti il costo intero del biglietto sarà di 5,00 euro. Mostra: ripercorrendo la storia del Treno Bianco Azzurro che arrivava da Rimini a San Marino e che è stato attivo dal 1932 al 1944, all’interno della galleria si potranno ammirare oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie. Dalle 10.00 alle 19.30 Galleria Cassa di Risparmio La attività sono a cura dell’Associazione Treno Bianco Azzurro Navette:  Il servizio By Train, trenino su gomma collegherà Piazzale Nazioni Unite, Piazzale Lo Stradone e i parcheggi numero 2Bus, numero 3, numero 5 e numero 6 (costo biglietto 3 Euro);  Il servizio navetta circolare con il trenino su gomma By Train collegherà Piazzale Nazioni Unite con Piazzale Lo Stradone (costo biglietto 1,50 Euro) Funivia: Il servizio funivia che collega Borgo Maggiore con il centro storico sarà attivo durante il Natale delle Meraviglie nei seguenti orari:  dalle 7.45 alle 19.30  Il 25 dicembre dalle 14.00 alle 19.30  Il 1 gennaio dalle 13.30 alle 19.30 Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino T 0549 885431 - ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com Produzione Next Time srl Project Manager Alberto Di Rosa Direzione Artistica Simone Ranieri ufficioeventi@nextimeventi.com

Cs - VisitSanMarino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: