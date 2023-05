Al via un importante progetto formativo per il personale amministrativo ISS

Al via un importante progetto formativo per il personale amministrativo ISS.

Un progetto di alta formazione per il personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale: è quanto ha preso avvio oggi attraverso un percorso che per i prossimi due mesi prevede numerosi corsi e momenti di formazione per il personale amministrativo e dell’area riguardante il personale in Staff e dei Servizi Comuni. In totale, il corso è rivolto a oltre 140 risorse umane, tra responsabili, collaboratori, dirigenti e personale di front office. Il percorso formativo previsto, mira a fornire elementi manageriali per una corretta e ordinata gestione interna dei processi; a sviluppare le competenze specifiche e le capacità di delega e per predisporre una corretta misurazione e gestione del clima organizzativo. Relatori dei diversi ambiti formativi in cui è suddiviso sono: il dott. Salvatore Calabretta, presidente Nucleo di Valutazione ISS, i dottori Giovanna Baraldi e Nicola Rosato, componenti del Nucleo di Valutazione ISS e il dott. Franco Balestrieri, formatore esterno. Oggi la tavola rotonda inaugurale, coordinata dal Direttore Generale ISS Francesco Bevere e alla quale hanno preso parte il Responsabile della UOS Formazione dell’ISS Francesco Biordi, il Direttore Generale della Funzione Pubblica Manuel Canti e i componenti del Nucleo di Valutazione ISS Nicola Rosato e Giovanna Baraldi. La formazione è obbligatoria per il personale ISS sanitario e socio-sanitario secondo la legge, ma è altrettanto importante per il personale amministrativo e rientra tra le attività previste e finanziate dal Piano Formativo Annuale (PAF) predisposto dalla U.O.S. Formazione, Comunicazione, URP, Qualità e Accreditamento dell’ISS. “Il personale amministrativo – spiega il responsabile della Formazione ISS, Francesco Biordi – è una risorsa fondamentale per l’Istituto, senza il quale anche l’attività del personale sanitario e socio-sanitario non potrebbe svolgersi al meglio. Risulta quindi essenziale per chi si relaziona con l’utenza, per chi ha ruoli amministrativi di responsabilità o dirigenza, prevedere adeguati corsi di formazione e aggiornamento al fine di garantire il miglior funzionamento della complessa realtà organizzativa dell’ISS, in quanto è noto a tutti che la differenza la fanno proprio le persone”. “Ringrazio tutto il personale oggi qui presente e che prenderà parte a questo importante attività – dichiara il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini –. Abbiamo voluto fortemente questo corso per ribadire come, l’Istituto Sicurezza Sociale, non si regga solo sulle attività di medici e personale sanitario. Tutte le risorse umane di cui l’ISS è composto sono importanti e collaborano insieme alla fornitura di servizi d’eccellenza”. “È un piacere poter inaugurare oggi questo percorso, che siamo sicuri potrà incrementare il confronto e gli orizzonti del nostro personale amministrativo, grazie alla partecipazione di relatori di assoluto livello, che ringrazio molto – afferma il Direttore Generale Francesco Bevere –. Proprio il nuovo atto organizzativo ISS, che abbiamo predisposto in questi mesi e presentato da qualche giorno al personale ISS, pone tra i suoi punti principali la valorizzazione delle risorse umane, la crescita di carriera attraverso la formazione, tenendo conto delle attitudini personali e professionali di ognuno. Questo è solo il primo passo. Per valorizzare e affrontare il cambiamento che viene proposto nella bozza di nuovo atto organizzativo dell'Ente, dobbiamo prima di tutto conoscere e approfondire le nostre capacità e migliorarle continuamente, confrontandoci come stiamo facendo oggi".

c.s. Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: