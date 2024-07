Alba sul Monte: A Brassy Voyage

Prossimo concerto di

ALBA SUL MONTE… in Concerto

Domenica 4 agosto ore 6:00 - Orti dell'Arciprete

A Brassy Voyage - Romagna Brass

Musiche di: G. Verdi, Casadei, R. Carrà

Ingresso euro 5,00



Con l’occasione vi segnaliamo anche un importante evento che vede protagonisti

Studenti e Docenti dei San Marino International Music Summer Courses.

Omaggio a Manzoni

Sagra Musicale Malatestiana

Giovedì 1 agosto ore 21:30 - Teatro degli Atti Rimini

Un omaggio ad un compositore dai forti legami con San Marino

che ha segnato la storia della musica della seconda metà del XX secolo.

https://www.comune.rimini.it/novita/progetto-manzoni-domani-sera-al-teatro-degli-atti-lomaggio-della-sagra-musicale-malatestiana

Da non perdere!



“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori (J. S. Bach)



Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino



