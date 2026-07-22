Alba sul Monte... in Concerto 2026 un giro del mondo in musica accompagnando il sorgere del sole

Alba sul Monte... in Concerto 2026 un giro del mondo in musica accompagnando il sorgere del sole.

Domenica 26 luglio, alle tradizionali ore 6.00, torna Alba sul Monte... in Concerto, giunta alla sua XVIII edizione. Un appuntamento che si rinnova ogni estate e che, nel corso degli anni, è diventato una delle iniziative musicali più amate e riconoscibili del panorama culturale sammarinese. Anche quest'anno il concerto si terrà nella suggestiva cornice degli Orti dell'Arciprete, alle spalle della Basilica del Santo, luogo che ospita l'evento da alcuni anni grazie alla cortese disponibilità della Parrocchia di San Marino Città. L'edizione 2026, quella della piena maturità artistica e organizzativa della manifestazione, proporrà concerti di respiro internazionale, sia per il livello degli interpreti sia per i programmi musicali. Il filo conduttore sarà un viaggio attraverso le tradizioni musicali del mondo, alla scoperta di culture, stili e sensibilità diverse. Il primo appuntamento, domenica 26 luglio, sarà dedicato alla Spagna, con un omaggio alla sua grande tradizione musicale. Il programma attraverserà il repertorio popolare e le sue riletture contemporanee, con incursioni nelle sonorità sudamericane, in particolare argentine, accomunate dalla stessa matrice linguistica e culturale. Protagonista del concerto sarà Riccardo Ascani, considerato uno dei più autorevoli interpreti italiani di questo repertorio. Alba sul Monte... in Concerto è promossa dall'Associazione Musicale Camerata del Titano, che nel 2026 celebra il traguardo dei 35 anni di attività. La Camerata del Titano è stata l'unica associazione sammarinese a credere fin dall'inizio nell'originalità dell'idea, portandola avanti con costanza e determinazione fino a trasformarla in un appuntamento di grande successo. Nel corso degli anni sono cambiati i luoghi, i partner e i sostenitori, ma ciò che è rimasto immutato è il fascino di un concerto all'alba capace di emozionare il pubblico e di attirare spettatori anche dall'estero. A testimonianza della crescente notorietà della manifestazione, le prime prenotazioni dell'edizione 2026 sono arrivate da due turisti inglesi, a San Marino proprio nei giorni dell’iniziativa, che hanno dichiarato di "non voler assolutamente perdere questa esperienza". La manifestazione nasce dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per la Cultura e l'Associazione Musicale Camerata del Titano. Negli anni si è consolidato anche il prezioso sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo e dei San Marino International Music Summer Courses. Grazie a queste collaborazioni, Alba sul Monte... in Concerto continua a rappresentare uno degli appuntamenti di maggiore qualità della stagione musicale sammarinese, offrendo concerti di musica classica di alto livello in un contesto unico. Per una migliore organizzazione dell'evento è gradita la prenotazione. Il costo del biglietto, invariato da anni, è di 5 euro e comprende, al termine del concerto, un momento conviviale con caffè e brioche. Per info e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm - wa/cell. 337 1008856).

Programma generale

Alba sul Monte... in Concerto 2026, Orti dell'Arciprete – Basilica di San Marino - Ore 6.00



Domenica 26 luglio Locura Flamenca

Un viaggio nella tradizione musicale iberica attraverso il linguaggio universale della chitarra. Riccardo Ascani e Roberto Ippoliti propongono un raffinato percorso tra le sonorità della Spagna e le influenze che, nel corso dei secoli, hanno intrecciato la cultura iberica con quella sudamericana. Accanto ai grandi classici della tradizione, il programma include celebri pagine della musica contemporanea, come Spain di Chick Corea, in un concerto ricco di energia, passione e virtuosismo.

Domenica 2 agosto La voce degli animali - Kima Vocal Ensemble (Svizzera)

Un appuntamento di respiro internazionale con il Kima Vocal Ensemble, formazione vocale svizzera specializzata nel repertorio a cappella. Il programma esplora il tema dell'imitazione nella musica: il canto degli uccelli, i versi degli animali e i suoni della natura hanno ispirato compositori dal Quattrocento ai giorni nostri. Ne nasce un percorso originale e suggestivo, nel quale il mondo animale diventa anche metafora dei caratteri, delle virtù e dei difetti dell'uomo. La magia delle sole voci, immersa nella quiete dell'alba, offrirà un'esperienza di rara intensità.

Domenica 9 agosto Sonate e danze

La fisarmonicista Anna Bodnar e il sassofonista Riccardo Guazzini dimostrano come strumenti relativamente moderni possano interpretare con straordinaria efficacia il grande repertorio classico. Da Vivaldi e Bach fino a Stravinskij e Bartók, per approdare ad Astor Piazzolla, il programma attraversa epoche e linguaggi diversi, alternando sonate, danze e pagine di grande vitalità ritmica in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Domenica 16 agosto Trinaluna – Celtic Progressive Band

Un incontro tra la formazione classica dei musicisti e una scrittura originale che guarda alla tradizione celtica con sensibilità contemporanea. I sei componenti dei Trinaluna propongono un repertorio interamente originale, nel quale melodie di ispirazione celtica si fondono con sonorità pop e folk in uno stile personale e coinvolgente. Un evento speciale per Alba sul Monte... in Concerto ed una prima assoluta per la Repubblica di San Marino.

Domenica 23 agosto Gioacchino, Maestro... in cucina

Un originale concerto teatrale dedicato agli anni trascorsi da Gioachino Rossini a Passy, nei pressi di Parigi, quando, dopo aver abbandonato le scene operistiche, si dedicò con passione alla composizione di raffinati pezzi da salotto e all'arte della buona tavola. Attraverso il racconto di un narratore e l'esecuzione di pagine brillanti e ironiche, prende vita il ritratto di un Rossini inedito, spiritoso e profondamente umano, nel quale musica e gastronomia diventano ingredienti della stessa irresistibile arte di vivere. Direzione artistica: M° Augusto Ciavatta

Comunicato stampa

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