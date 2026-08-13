Alba sul Monte… In concerto, domenica 16 agosto i Trinaluna agli Orti dell'Arciprete

Alba sul Monte… in Concerto declina la sua anima “classica” e, nel giorno di Ferragosto, si apre a tutti con un concerto speciale, capace di sorprendere e coinvolgere. Protagonisti saranno i Trinaluna, formazione nata a Perugia nel 2021 e definita Celtic Progressive Band. La loro musica intreccia folk, musica classica e scrittura progressiva, dando vita a un originale viaggio sonoro che guarda alla tradizione celtica senza rinunciare a una personalità contemporanea. Un appuntamento originale e unico, in prima assoluta per l’estate musicale 2026 dell’Associazione Musicale Camerata del Titano. Una proposta musicale per tutti, piena di energia e di adrenalina, per iniziare insieme il giorno di Ferragosto con gioia, lasciandosi trasportare verso terre lontane, atmosfere magiche e nuove suggestioni. Vi aspettiamo per vivere insieme questa alba in musica!

Comunicato stampa







