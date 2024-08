Alba sul Monte… in concerto. I Romagna Brass domenica 4 agosto agli Orti dell’Arciprete

Alba sul Monte… in concerto. I Romagna Brass domenica 4 agosto agli Orti dell’Arciprete.

ALBA SUL MONTE… IN CONCERTO

I ROMAGNA BRASS DOMENICA 4 AGOSTO

AGLI ORTI DELL’ARCIPRETE





Gli Orti dell’Arciprete, dove da alcuni anni si svolgono i concerti di "Alba sul Monte”, non sono solo un luogo riservato, intimo, privato, sono anche una meravigliosa terrazza panoramica su tutta la Romagna, da Cattolica a Ravenna. Domenica 4 agosto, alle ore 6:00, agli Orti saranno di scena i Romagna Brass, un’ensemble di ottoni attivo da oltre dieci anni con sede a Ravenna. Arrangiamenti originali di brani d’opera, fantasie su Hit Pop, un poco di folklore camuffato da “opera seria”, sono gli ingredienti di un gruppo che è portatore sano di intelligente ironia, buon umore, che bene rappresenta quella terra che portano nel nome e che si vede così chiaramente dal Monte Titano.

A Brassy Voyage, è l’itinerario di un viaggio spregiudicato tra i generi musicali nel quale in un attimo si passa da Giuseppe Verdi, a Morricone, a Raffaella Carrà o a Secondo Casadei. I morbidi impasti armonici e le squillanti melodie affidate ad un quintetto di ottoni, sono gli strumenti utilizzati dai Romagna Brass per trasformare tutto in musica, con un linguaggio semplice a gradevole.

L’appuntamento è per domenica 4 agosto, ore 6:00 a.m. nello spettacolare ed esclusivo scenario degli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo.

Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitare di questa storica iniziativa.

Da non perdere!!!



Ingresso unico (5,00 €) e si consiglia vivamente la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 337 1008856 - cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com



Informazioni sull'evento:

Titolo: Alba sul Monte… in Concerto

Data: domenica 4 agosto 2024

Orario: 06:00 a.m.

Luogo: Orti dell’Arciprete, Basilica del santo san Marino Città

Sponsorizzazioni:

Segreterie di Stato agli Affari Interni, all’Istruzione e Cultura,

S.U.M.S.

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Organizzatori:

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Parrocchia di san marino Città



Comunicato stampa

Alba sul Monte… in concerto

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: