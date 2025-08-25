"Alba sul monte… in concerto" si conclude tra gli applausi

Anche l’ultimo appuntamento di "Alba sul Monte… in Concerto", di domenica 24 agosto, è stato caratterizzato da un clima avverso, ostile, tanto da far decidere agli organizzatori di spostare la sede del concerto dagli Orti dell’Arciprete al colonnato della Basilica di San Marino. Nonostante la bufera di pioggia e vento che ha fatto desistere molti che avevano prenotato a raggiungere il centro storico di San Marino, un gruppo consistente di cinquanta irriducibili, hanno potuto assistere ad un concerto bellissimo, in un luogo magico e sacro di San Marino, che ha visto in un’ora attraversare tutte le quattro stagioni: inverno con bufera di pioggia e vento, primavera con la fitta pioggerellina, autunno con la nebbia che ha avvolto e reso fiabesco lo skyline degli antichi palazzi del centro, ed infine, appena il concerto si è concluso, come al solito, estate con un cielo aperto per una soleggiata e serena mattinata. Il concerto di due grandi artisti come Costanza De Sanctis (voce cantante e narrante) ed Andrés Langer (piano) ha indubbiamente scaldato lo spirito di quanti hanno partecipato a questa unica e speciale mattinata di musica.

Un viaggio sofferto, nostalgico, nelle storie degli emigrati dall’Europa e dall’Africa che alla fine dell’800 hanno popolato le vaste terre dell’Argentina. Melodie, ritmi, emozioni messi in musica da Andrés Langher, virtuoso del pianoforte che ha usato il suo strumento come una tavolozza di colori primari, intensi e originali; le storie raccontate e cantate da Costanza De Sanctis, coinvolgente ed elegante interprete dalla voce calda ed espressiva che ha saputo condurre il pubblico nella cultura argentina. Un concerto, quello di chiusura dell’Alba sul Monte 2025, che è stato un “evento”, una “fiesta” della musica, solo parzialmente infastidito dagli umori balzani del clima. Lunghi e calorosissimi applausi, due bis e grande successo per i due Artisti. Con questo concerto si archivia quindi la XVII edizione di questa rassegna musicale estiva con bilanci tutti positivi: quello musicale, tutti i concerti hanno visto la presenza di artisti eccellenti con una proposta adeguata al contesto; quello del pubblico, appena il meteo forniva condizioni accettabili si sono registrati gli ormai consueti sold out; quello culturale, Alba sul Monte…in Concerto è un’ottima opportunità per far conoscere San Marino anche attraverso proposte di contenuto che valorizzano ed esaltarono l’unicità del caratteristico paesaggio.

Alba sul Monte…in Concerto ha usufruito del patrocinio e del supporto delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Turismo e della Giunta di Castello della Città di San Marino. L’Associazione Musicale Camerata del Titano che ne cura l’organizzazione, ringrazia la S.U.M.S per il sostegno ormai consolidato nel tempo, i San Marino International Music Summer Courses per la collaborazione musicale e i volontari della stessa Associazione solo grazie ai quali è possibile organizzare un evento affatto semplice, in giorni festivi, durante le ferie estive, in orari inusuali, con molti dettagli non scontati. Prossima edizione, estate 2026!

C.s. - Camerata del Titano





