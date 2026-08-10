Alba sul Monte… in Concerto: SOLD OUT per Guazzini e Bodnar

Perdersi nell’infinito dell’orizzonte che si scorge dalla magnifica terrazza degli Orti dell’Arciprete, accompagnati da un viaggio attraverso il tempo e gli stili musicali, affidato a due grandi musicisti che accarezzano e percuotono i propri strumenti con sensibilità e maestria. È questa la magia, ormai ricorrente e ogni volta unica, di “Alba sul Monte… in Concerto”, organizzati dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Domenica 9 agosto è stato protagonista un duo di grande talento, composto da Riccardo Guazzini ai sassofoni e Anna Bodnar alla fisarmonica, che ha proposto un programma interessante e non convenzionale. Un vero e proprio percorso attraverso il tempo, con particolare attenzione alle danze popolari: dalla Suite Ellenica di Iturralde alla Sonata n. 6 da Il pastore fido di Vivaldi, fino alle Danze popolari rumene di Bartók. Non è mancato uno sguardo alla tradizione argentina, con Oblivion di Piazzolla e i Tango Studio, attraverso composizioni meno conosciute del celebre autore. A chiudere il concerto è stato Paco, brano di Gorka Hermosa dedicato al grande chitarrista flamenco Paco de Lucía. Una proposta musicale originale, accolta con entusiasmo da un pubblico attento e curioso, che ha tributato agli artisti un successo autentico e caloroso. «I Concerti all’Alba di San Marino – dichiara il direttore artistico, M° Augusto Ciavatta – non sono mai banali. Proponiamo sguardi sul mondo della musica italiana e non solo, incrociamo stili e musicisti diversi, per offrire al pubblico un’esperienza di conoscenza e cultura». In questo equilibrio tra evento estivo ed evento culturale a tutti gli effetti, acquista ancora maggiore valore il significato del sold out registrato per l’appuntamento del 9 agosto. Un risultato particolarmente significativo se si considera che i concerti si svolgono alle 6.00 del mattino delle domeniche di agosto, elemento non trascurabile e certamente unico nel panorama del territorio e del circondario. L’Associazione Musicale Camerata del Titano segnala inoltre che, nell’edizione 2026, sono state numerose le presenze straniere: visitatori che, venuti a conoscenza della manifestazione, hanno scelto di prenotare e partecipare ai diversi appuntamenti in programma. Prossimo appuntamento: domenica 16 agosto Una nuova esperienza musicale, vibrante e unica, attende il pubblico di “Alba sul Monte… in Concerto” domenica 16 agosto, quando agli Orti dell’Arciprete arriveranno i Trinaluna – Celtic Progressive Band. Ancora una volta, sarà un esempio di come musicisti di solida formazione classica possano mettere la propria preparazione e sensibilità al servizio della Musica in senso lato, abbracciando temi della tradizione popolare e reinterpretandoli in chiave moderna. Un evento nell’evento, nella meraviglia dell’alba vissuta da una prospettiva unica sul Monte Titano di San Marino. La prenotazione è fortemente consigliata. Informazioni e prenotazioni : cameratatitano@omniway.sm

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