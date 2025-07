Alba Trapanese è la "Madrina" della V edizione di Tuttavia… che Spettacolo!

Il Comitato Organizzatore è lieto di annunciare che Alba Trapanese sarà la Madrina ufficiale della quinta edizione del Festival “Tuttavia… che Spettacolo!”, in programma dall’11 al 14 settembre 2025. Una serata speciale con Luca e Alba Trapanese: “L’amore fa così” Una scelta dal forte valore simbolico e affettivo: Alba, bambina con sindrome di Down, è stata adottata da Luca Trapanese, attivista, scrittore e oggi Assessore al Welfare del Comune di Napoli. La loro storia di amore, determinazione e rottura degli stereotipi ha ispirato libri, film e migliaia di persone in Italia e non solo. Appuntamento speciale: Venerdì 12 settembre 2025 – Ore 21.00 Sala Montelupo, Domagnano – Repubblica di San Marino “Dialogo con Luca Trapanese e Alba – L’amore fa così” Un incontro emozionante e aperto al pubblico, in cui Luca Trapanese racconterà la sua esperienza di genitorialità, accoglienza e attivismo, accompagnato dalla piccola Alba, nostra Madrina d’onore. Nel corso della serata saranno presentati due dei suoi libri: “Le nostre imperfezioni” e “L’amore fa così. Alba”, con una postazione a cura della Libreria Il Boccino d’Oro, dove si potranno acquistare i volumi e partecipare al firmacopie con l’autore. Dialogano con Luca Trapanese: Vilma Cervellini, Vicepresidente di Attiva-Mente Vera Bessone, giornalista Laura Viola, pediatra Ma non finisce qui! Sabato 13 settembre 2025 Alba e Luca saranno presenti anche presso il Villaggio Moto Solidale, cuore pulsante del Festival, per un momento informale di incontro, condivisione e sorrisi. Un’occasione speciale per conoscere da vicino due volti simbolo dell’amore che rompe le barriere, in un contesto aperto e accessibile, tra mototerapia, attività inclusive e tanta umanità.

Una testimonianza che abbraccia il senso più profondo di Tuttavia… che Spettacolo!: accogliere, celebrare e condividere le unicità di ciascuno, senza eccezioni.

E per consultare il programma completo e sempre aggiornato: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

Vi aspettiamo!

C.s. Comitato Organizzatore - Mototerapia San Marino

