"Albergone" all'ex Tiro a volo, Ass. Micologica ancora pronta a fare barricate.

“L’Associazione Micologica è pronta a fare le barricate per difendere quella bellissima parte del nostro territorio.” Finisce così un articolo sul nostro giornale del 2012 sul così detto albergone di Murata (lo stesso di oggi). Allora fu fatto tutto in sordina (forse perché dietro c’era il casinò) dopo probabili interessamenti di investitori sammarinesi? Arabi? Orientali?… Anche oggi si fa tutto di nascosto senza informare la Giunta di Castello e i più diretti interessati che sono gli abitanti. Quello è un luogo pubblico di tutti i sammarinesi, aree sul ciglio del monte tutelate, in parte boschive di alto pregio paesaggistico e anche storico. Bisognerà poi mettere in conto che la realizzazione di strutture alberghiere di quel tipo, comporterà la distruzione di centinaia di alberi per lo più querce. Quel pezzo di monte fa parte della nostra storia e le costruzioni previste si possono fare da qualche altra parte del territorio senza devastare il monte dove semmai si può realizzare qualcosa di meno invasivo e recuperare quegli spazi fruibili ai sammarinesi.

L'AMS condivide le preoccupazioni espresse dalla Giunta di San Marino dopo il bando internazionale per dare in uso a privati, per 20-30 anni, le aree dell’ex tiro a volo. Aree sul ciglio del monte tutelate dal patrimonio UNESCO e chiede di valutare possibili alternative sul territorio e con meccanismi più partecipati discussi con la cittadinanza.

c.s. Direttivo Ams

