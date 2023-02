Alberto Bonfanti, presidente dell’Associazione Portofranco, è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito dal Presidente della Repubblica Italiana

Venerdì 24 febbraio, il Presidente Sergio Mattarella ha conferito trenta onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini e rappresentanti di realtà impegnate a vario titolo nella società, tra imprenditoria etica, volontariato, attività solidali, inclusione, educazione, atti di eroismo. Tra i tanti esempi di impegno civile premiati dal Presidente della Repubblica c’era anche Portofranco, centro di aiuto allo studio milanese che ha, oggi, realtà gemelle sparse in tutta Italia e anche a San Marino. A ricevere il riconoscimento «per il costante impegno profuso nell’accompagnare i ragazzi nello studio attraverso una rete di volontari composta da insegnanti, anche in pensione, e giovani universitari», Alberto Bonfanti, 61 anni, insegnante, presidente e fondatore dell’Associazione Portofranco, insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Bonfanti, nel partecipare la notizia a volontari e amici raccontando la sua sorpresa, ha espresso sentimenti di commozione e gratitudine “per don Giorgio Pontiggia che ha avuto questa grande intuizione educativa e per don Luigi Giussani che lo ha generato come ha generato tanti di noi”. Portofranco San Marino ad oggi offre un aiuto gratuito allo studio ad oltre trenta ragazze e ragazzi, dalle elementari alle superiori. L’attività, che si svolge per tre pomeriggi alla settimana presso la Casa Terenzi messa a disposizione dalla Giunta di Castello di Domagnano, è assicurata dall’impegno di oltre venti insegnanti, sia in servizio che in pensione, ai quali si aggiungono anche alcuni studenti delle superiori. Si tratta di un aiuto didattico che intende però essere anche un affiancamento alla persona nella accoglienza e nella valorizzazione e scoperta dei talenti di ciascuno.

Cs - Portofranco San Marino

