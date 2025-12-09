Alert system, al via le iscrizioni al nuovo sistema di allertamento meteo locale di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano

Alert system, al via le iscrizioni al nuovo sistema di allertamento meteo locale di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano.

Un nuovo sistema di allerta meteo locale e altre emergenze per i Comuni della Riviera del Conca con cui avvisare tempestivamente i cittadini tramite chiamate vocali o notifiche su app. Si chiama Alert System e le amministrazioni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano invitano cittadini e cittadine a registrarsi al sistema gratuito di protezione civile per ricevere comunicazioni urgenti su eventuali emergenze in corso come appunto allerte meteo, chiusure scuole o altre situazioni di allarme. Come iscriversi Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online (registrazione.alertsystem.it/cattolica; registrazione.alertsystem.it/coriano; registrazione.alertsystem.it/misanoadriatico; registrazione.alertsystem.it/riccione; registrazione.alertsystem.it/sangiovanniinmarignano) o all’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Dopo aver compilato l’apposito modulo online occorre verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06/888222888: una voce registrata fornirà il codice di verifica da inserire nello spazio dedicato per completare la registrazione. Ecco i numeri di Alert System per i Comuni della Riviera del Conca: Cattolica 05410560020; Coriano 05410560021; Misano Adriatico 05410560022; Riccione 05410560023; San Giovanni in Marignano 05410560024. Si consiglia di salvare il numero in rubrica per non ignorare erroneamente le possibili chiamate di emergenza. La app Alert System È possibile anche scaricare gratuitamente l’app dedicata Alert System, disponibile sui principali store: l’app è una piattaforma di comunicazione dove è possibile trovare i numeri utili, le norme di comportamento in caso di eventi meteorologici estremi e numerose altre informazioni. Una volta aperta l’app, occorre selezionare l’ente (“Comune di Cattolica”, “Comune di Coriano”, “Comune di Misano Adriatico”, “Comune di Riccione”, Comune di San Giovanni in Marignano”), inserire il proprio numero di cellulare, spuntare l’informativa per i dati personali e cliccare sul pulsante “Salva”. In questo caso, il codice di verifica inviato tramite sms dovrà essere inserito nello spazio dedicato dell’app per completare la registrazione. In caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, Alert System consentirà all’Amministrazione comunale di avvisare tempestivamente i cittadini attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Se il cittadino non risponde alla prima telefonata, questa viene ripetuta due volte a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: se non si riesce comunque a rispondere, è possibile richiamare il numero dedicato.

Comunicato stampa

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: