Alessandro Mancini: "NPR, progetto valido. Ora si doti di una stabile organizzazione politica"

Lo scorso novembre, nel momento in cui erano alla ribalta del dibattito politico le conclusioni della Commissione di inchiesta su Banca CIS, avevo sentito il bisogno di prendere pubblicamente una posizione sullo stato dei rapporti in seno alla mia lista di riferimento NPR. Da quel momento ho preferito seguire la strada del silenzio, sempre e comunque adoperandomi con equilibrio all'interno del Gruppo Consiliare, osservando - non sempre con entusiasmo - gli accadimenti interni alla lista e in generale. A cinque mesi di distanza mi ritrovo ancora in quella presa di posizione in cui ribadivo, oltre alla mia piena fiducia nel progetto di Noi Per la Repubblica, alcuni punti fermi. In primo luogo, il mio pieno sostegno a questo quadro politico che, alla luce della crisi pandemica, non può essere sottoposto a instabilità, personalismi o a tatticismi di corto respiro. In seconda battuta, coerentemente con la mia cultura politica di riferimento che si rifà all'esperienza socialista, il mio impegno nel favorire il dialogo rifuggendo gli aut - aut. In occasione delle elezioni politiche del novembre 2019 PS – PSD - MD - Noi Sammarinesi hanno ottenuto un risultato apprezzabile. Un risultato che, lo ribadisco ancora oggi, sarebbe da sciocchi e gettare alle ortiche. Rilevo che, in queste settimane, dai vari rappresentanti di queste forze non ci sia mai stata la volontà di archiviare questa esperienza. Questa è il dato che cronaca politica che, aggiornata a ieri e che salvo mutamenti repentini di posizione offre. Così come è pur vero che tra le forze che compongono NPR ci siano storie politiche e personali, legittimamente diverse, che comunque meritano rispetto su cui trovare sintesi e sinergie comuni. Anche questo è un dato di fatto su cui non si registra alcuna novità. Personalmente è da questo punto che occorre, oggi partire: dalla comune convinzione sulla validità del progetto della nostra lista. Così come credo, però, sia giunto il momento di avviare - senza tatticismi o infingimenti - una nuova fase. Occorre finalmente dotare la lista di Noi Per la Repubblica di una stabile organizzazione politica. Una struttura che possa, pertanto, coordinare al meglio le forze presenti nella lista con l'obiettivo di esaltarne e valorizzarne la presenza nello scenario politico. Solo così si può scrivere una nuova pagina politica di prospettiva. Non sprechiamo questa occasione.

c.s. Alessandro Mancini, Consigliere Noi per la Repubblica