Alessandro Mancini sulla proroga della sanatoria edilizia

La sanatoria edilizia è uno strumento previsto in molti paesi . Nel nostro caso doveva essere preliminare alla approvazione del nuovo testo unico di normativa urbanistica , si dovevano sanare solamente certe tipologie di abusi e contestualmente andava reintrodotto l'apposito articolo nel codice penale per evitare distorsioni o peggio ancora che qualcuno approfittasse della sanatoria per commettere abusi. Queste erano le proposte che avevamo fatto nel 2014 e bocciate dalla maggioranza di allora e da Sinistra Unita partito dell'attuale segretario Michelotti. La strada presa invece è stata una altra e questi sono i risultati del nostro tagliaboschi nazionale - è costretto ogni sei mesi a fare proroghe, con evidenti danni sia alle casse dello Stato che al settore immobiliare.

Alessandro Mancini