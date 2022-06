Alessio Muccioli riguardo ai post cancellati su cuore CSDL

Mi è persino difficile commentare quanto successo sul profilo cuore CSdL negli ultimi giorni. Attraverso il mio profilo fb Jean Plissken (dove sono riconoscibilissimo poichè c è la mia foto) ho pubblicato un post critico verso una esternazione del Segretario Merlini. Post assolutamente non ingiurioso ma appena critico, appunto. Qualche ora più tardi, incredulo, ho notato come il mio post fosse stato cancellato; a quel punto ho pubblicato un altro post che evidenziava il comportamento molto scorretto della CSdL, a riprova di come questa organizzazione sia sempre più governata con metodi accentratori che evitano il dialogo e la partecipazione (si dovrebbe essere un sindacato lo so). Passata qualche ora la CSdL tramite un ulteriore post spiegava che la cancellazione del mio commento era dovuta al fatto che nella foto del Segretario Merlini che corredava il post si notava la sua "pancia".....e ciò non era bello. Quindi, per porvi rimedio si era dovuto cancellare la foto che esponeva al pubblico ludibrio la protuberanza merliniana, facendo ciò il mio post era andato perso. Ringrazio la CSdL, che ancora una volta mi ha aperto gli occhi rispetto a come si vive in una organizzazione. Io che non capivo l'importanza della cura dell'immagine del leader ho, ancora una volta, imparato una lezione da tener stretta. Del resto è giusto che si curino questi particolari quando una persona copre un ruole così importante, è giusto che non si esponga la pancia del Merlini al pubblico, poichè ciò potrebbe andare a detrimento del suo personale carisma e di conseguenza la Confederazione patirebbe gravi conseguenze. Del resto sappiamo bene come i grandi leader, i trascinatori di popoli, i condottieri, spesso vadano fieri della propria immagine. Ne sono pieni i libri di storia di esempi come il suo , del resto. Così come un novello Re Sole il nostro condottiero cura la propria immagine pubblica ordinando di "tagliare" le immagini che ritraggono la sua "pancetta" per evitare il pubblico dileggio. Che il popolo si sforzi di comprendere le esigenze della grandezza, poichè nel nostro leader abbiamo ormai una completa sovrapposizione tra il "sacro corpo del potere" e l'uomo incarnato in esso. Ben fatto dunque, e che, alla fin fine, tanta beltà sia preservata!

c.s. Alessio Muccioli

