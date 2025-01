Alexander conduce il Gran Gala della Magia del 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino

Sabato 15 marzo 2025, alle ore 21:00, il Teatro Nuovo di Dogana diventerà il palcoscenico di un evento straordinario: il Gran Gala della Magia, cuore pulsante del 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino, organizzato da Gabriel con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e per l’Istruzione e Cultura.

Alexander, leggenda vivente dell’illusionismo italiano, sarà il conduttore ufficiale della serata. Un nome che non ha bisogno di presentazioni: unico mago-showman in prima serata su Rai Uno, Alexander ha incantato milioni di telespettatori con spettacoli da record, raggiungendo punte di ascolto straordinarie. Ha collaborato con icone della televisione italiana come Corrado, Raffaella Carrà e Paolo Bonolis, regalando momenti di pura magia. Fu il primo in Italia a far sparire e riapparire un elefante in diretta televisiva, un’impresa rimasta nella storia dello spettacolo.

Durante il Gran Gala, Alexander non solo guiderà la serata con la sua consueta classe ed eleganza, ma presenterà anche alcuni dei suoi celebri esperimenti, in grado di lasciare il pubblico senza fiato.

Accanto a lui, si esibiranno i migliori artisti del panorama magico internazionale, tra cui Matteo Fraziano, vincitore di Tu Si Que Vales 2024. Fraziano, giovane talento emergente, ha conquistato il cuore del pubblico con le sue straordinarie ombre cinesi, una combinazione unica di tecnica, poesia e creatività.

Il Gran Gala della Magia rappresenta il culmine di un festival che, per tre giorni, trasformerà San Marino in una capitale mondiale dell’illusionismo. Un’occasione imperdibile per vivere la magia ai massimi livelli e lasciarsi stupire da uno spettacolo indimenticabile.

Biglietti disponibili sul sito ufficiale:

www.festivalinternazionaledellamagia.com

o presso Edicola Quadrifoglio, Via Piana 101, San Marino.

Sul sito è possibile consultare anche il programma completo del Congresso Magico, un appuntamento esclusivo per gli appassionati e i professionisti del settore.

