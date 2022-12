Alexia in concerto questa sera a San Marino Appuntamento alle ore 21.00 presso Teatro Titano

Alexia in concerto questa sera a San Marino.

Per rendere queste festività ancora più magiche, stasera la Repubblica di San Marino ospiterà Alexia in concerto con “MY XMAS LIVE TOUR”. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Titano con inizio alle ore 21.00 (apertura al pubblico alle ore 20.00). La voce unica della regina della dance anni '90 ci riporterà negli anni '60, '70 e '80 con i più bei brani di Natale di icone quali Stevie Wonder, Darlene Love e John Lennon. Gli ultimi biglietti disponibili restano in prevendita su Vivaticket (https://bit.ly/AlexiaLive) fino alle ore 14.00. Eventuali biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati direttamente presso il Teatro Titano a partire dalle 18.00. Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta (Trenino) da Piazzale Nazioni Unite fino a Piazzale Lo Stradone, a partire dalle ore 20.00 fino alle 23.30. Il costo fisso del biglietto andata e ritorno è di euro 2,00. L’incasso dell’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura, realizzato dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, verrà devoluto in beneficenza al reparto Pediatria dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

c.s. Ufficio del Turismo

