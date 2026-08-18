Alfabetizzazione sanitaria, dalle Università di San Marino e Urbino, insieme ad AVIS Senigallia e AST Ancona, una ricerca sul tema

La rivista scientifica internazionale “Socio-economic planning sciences”, che da oltre 50 anni si occupa di temi legati principalmente ai processi decisionali nel settore pubblico, ha pubblicato un articolo su un progetto che ha coinvolto l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, all’Ateneo di Urbino e all’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Senigallia. A essere affrontata è stata l’alfabetizzazione sanitaria, formula con la quale viene indicata la capacità di una persona di saper interpretare e gestire le informazioni ricevute sul fronte della salute e quindi collegate alla cura di sé stessi, alle scelte da prendere sulla qualità della vita e a eventuali malattie da gestire. Nell’ambito di un progetto pilota dell’unità operativa complessa di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, 471 donatori di sangue dell’AVIS di Senigallia hanno risposto a un questionario di 51 domande dal quale è emersa una serie di dati elaborata da Pietro Renzi, docente dell’Università di San Marino, e Alberto Franci dell’Ateneo di Urbino. Oltre alle autovalutazioni dei partecipanti sull’alfabetizzazione sanitaria, gli accademici hanno ricevuto informazioni sul loro stato di salute, sull’accesso ai servizio socio-sanitari e sugli stili di vita, oltre che di tipo demografico ed economico. Ciò ha reso possibile le analisi proposte nella ricerca, avviata nel 2024 e conclusa con la recente pubblicazione su “Socio-economic planning sciences”, che ne ha di fatto confermato la portata scientifica. Fra i principali obiettivi, il mantenimento e miglioramento dello stato di salute della popolazione.

C.s. UniRSM







