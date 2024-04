Alice Tomassoni (Libera): "Un Nuovo Orizzonte per la Sanità e il Sociale: Implementazione di un Servizio Integrato"

Anche se il mondo nel quale stiamo vivendo è in continua evoluzione ci sono punti che devono rimanere fermi per garantire la serenità di tutti i cittadini ovvero la salute e il benessere. È imperativo non solo garantire un sistema sanitario efficiente, ma fare in modo che anche tutti i settori che gli sono collegati siano altrettanti pronti a sostenere le esigenze sanitarie, in modo da avere un sistema integrato capace di affrontare anche situazioni più complesse ed emergenziali (e l’esperienza della pandemia ce lo deve avere insegnato). Questo nuovo paradigma non deve avere come unico obiettivo la cura delle malattie, ma deve valorizzare la prevenzione e la gestione delle situazioni più complesse, che vanno dalla presa in carico dei pazienti con patologie croniche alla maggior attenzione nei confronti delle persone più vulnerabili della nostra società. Deve avere come obiettivo la collaborazione tra le risorse e le competenze dei servizi sanitari con quelle dei servizi sociali, creando sinergie che permettano un intervento più efficace e mirato. Una delle principali sfide è l'integrazione delle reti e dei sistemi informativi che consenta una comunicazione fluida tra i vari attori coinvolti nella cura e nell'assistenza, al fine di erogare un servizio più accurato e puntuale nei confronti del cittadino, e un’ottimizzazione della comunicazione interna che si traduce in un minor costo per il servizio sanitario, perché evita la sovrapposizione di visite e accertamenti. Inoltre, un servizio socio-sanitario integrato promuove l'adozione di modelli di cura innovativi, come la medicina di precisione e la telemedicina, che permettono un accesso più equo ai servizi sanitari e una migliore gestione delle patologie croniche. Ma l'implementazione di questo servizio non riguarda solo l'aspetto tecnico, ma anche quello culturale e organizzativo. È necessario un cambio di mentalità e una maggiore collaborazione tra i diversi attori del settore, che includa e valorizzi professionisti della salute, assistenti sociali, volontari e comunità locali. L’implementazione di un servizio socio-sanitario integrato rappresenta una svolta importante nel nostro sistema di salute e assistenza sociale. Attraverso una visione olistica e collaborativa, possiamo affrontare le sfide del nostro tempo e garantire un futuro di salute e benessere per tutti i cittadini. È ora di abbracciare questa nuova era della cura e dell'assistenza, ponendo al centro il valore e la dignità di ogni individuo.

