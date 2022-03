Alimenti non solo per il corpo, Dott. Massimo Muccioli

Proseguono gli “Incontri del Confucio”: Mercoledì 16 marzo alle ore 20:45 presso la sala Montelupo a Domagnano (RSM), in Piazza F. Da Sterpeto, si terrà la quarta conferenza organizzata dall’Istituto Confucio sulla Medicina Tradizionale Cinese dal titolo “Alimenti non solo per il corpo”. Nel pensiero orientale il cibo non è solo materia ma veicola in sè energie potenti. Gli equilibri del corpo dipendono in gran parte da ciò che mangiamo, ma nell’ influenzare il corpo i cibi esercitano un loro riflesso anche su emozioni e interiorità della persona. La dieta cinese, anche se è più corretto parlare di condotta alimentare, non è quindi un regime prescritto in seguito a particolari patologie o per perdere peso, ma riesce comunque a migliorare il benessere psicofisico perché si basa proprio sull’individuazione di elementi nutrienti per corpo e shen (aspetti psico-emotivi). Durante la serata il Dr Muccioli, che da anni pratica in San Marino questa antica arte medica, prenderà in esame questi particolari aspetti dell’alimentazione, sviluppandoli nell’ambito del pensiero orientale e cinese. I partecipanti potranno porre domande che contribuiranno a rendere la serata più piena, profonda e interessante. Prossimo appuntamento mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 20:45 con l’incontro “Respiro ed emozioni” condotto dalla Philosophy Doctor Simonetta Milani. Ricordiamo che l'ingresso è libero e senza prenotazione fino a capienza massima della sala. Sarà predisposta anche una diretta facebook sulla pagina dell’Istituto Confucio (Fb: Istitutoconfucio Sanmarino). Per ulteriori informazioni scrivere a istitutoconfucio@unirsm.sm oppure telefonare allo 0549/882505.

Cs - Istituto Confucio San Marino