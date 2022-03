Alipay+ a San Marino grazie a BKN301 Presentata ufficialmente la piattaforma di pagamento digitale globale

Grazie a BKN301 da oggi San Marino è tra i primi Paesi in Europa nei quali è possibile utilizzare Alipay+, soluzione di marketing e pagamento mobile cross-border globale, che include i maggiori wallet di pagamento utilizzati in Asia. I clienti asiatici possono infatti accedere a informazioni, promozioni e pagamenti con semplicità (online e offline) usando lo smartphone. Attraverso i terminali di pagamento e le app mobile dei merchant, Alipay+ fornisce un'unica soluzione e uno stesso QR code per permettere di pagare con qualsiasi degli strumenti di pagamento digitale ad ora supportati. Con una sola integrazione, gli acquirenti e i merchant possono aprirsi a tutti i metodi di pagamento digitali offerti da Alipay+, sia quelli già esistenti sia quelli integrati successivamente. Il progetto è stato presentato questa mattina presso The Market San Marino alla presenza degli Enti e delle Istituzioni che hanno reso possibile concretizzare questa iniziativa. All'incontro hanno preso parte le delegazioni di BKN301, Alipay+, Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, The Market San Marino, Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Centro Servizi, N&TS GROUP - Networks & Transactional Systems Group S.p.A., Camera di Commercio di San Marino, PAX Italia e i negozi di The Market San Marino. L’evento, organizzato da BKN301 in collaborazione con Alipay+ ha avuto come obiettivo quello di illustrare agli esercenti di The Market San Marino le funzionalità e le opportunità di questa nuova soluzione di pagamento digitale e di marketing. Uno straordinario balzo in avanti sulla strada della semplificazione e della digitalizzazione dei pagamenti.

GLI INTERVENTI DEI RELATORI

Stiven Muccioli - Founder & CEO di BKN301 “L’integrazione di Alipay+ all’interno delle nostre modalità di pagamento è una grande opportunità di sviluppo e crescita per San Marino. Oggi, grazie alle potenzialità del fintech, semplifichiamo l’esperienza di acquisto dei clienti e turisti asiatici che possono utilizzare lo smartphone anche nel nostro Paese. Questo cambiamento permetterà di aprirci a nuovi mercati internazionali e di accogliere un nuovo e vasto bacino di clienti dall’Oriente. Per favorire e promuovere l’evoluzione dei servizi bancari e finanziari porteremo nuove soluzioni in quei mercati aperti all’innovazione e che guardano oltre l'offerta tradizionale, mostrando quindi potenzialità di crescita. Ecco perché l’accordo con Alipay+ si inserisce pienamente nella nostra strategia”.

Pietro Candela - Head of Europe Business Development di Alipay “Tramite Alipay+, l'utilizzo e l’accettazione dei pagamenti risultano facili ed intuitivi: questo consentirà agli esercenti sammarinesi di operare in modo diretto con clienti globali, aprendo nuovi canali di pagamento verso quelli orientali. In particolare, la partnership con BKN301 è un’ulteriore conferma del nostro impegno verso l’affermazione a San Marino della cashless economy che, oltre a garantire un’esperienza di acquisto gratificante, permette e aiuta i commercianti a intercettare opportunità di visibilità e crescita a livello globale”.

Fabio Righi - Segretario di Stato all’Industria “La nostra Segreteria è chiamata a promuovere lo sviluppo economico in tutte le sue forme. Ritengo che il risultato ottenuto sia una risposta concreta all’ormai annosa esigenza del nostro Paese di allineare le opportunità commerciali delle nostre attività e del nostro sistema bancario, alle più evolute tecnologie per il pagamento compiendo un ulteriore passo verso una concreta internazionalizzazione e digitalizzazione del sistema. Ringrazio sentitamente il Dott. Piero Candela, Head of Business Development di Alipay Europe, il Dott. Rodrigo Cipriani, General Manager Alibaba Group South Europe, l’ing. Epifanio Troina High Level Representative EUREKA per il supporto e l’impegno e da ultimo gli operatori sammarinesi del settore che si sono prodigati per la buona riuscita dell’attività di attivazione del servizio in particolare BKN301 e il suo CEO Stiven Muccioli “.

Barbara De Magistris - Direttrice di San Marino Outlet Experience “Siamo lieti e orgogliosi di aver ospitato questo evento unico nella Repubblica di San Marino. Oggi celebriamo una giornata importante che permetterà di aprire nuove frontiere nel mondo dello shopping e nella gestione dei pagamenti digitali, non solo dei nostri negozi presenti in San Marino Outlet Experience ma anche in tutta la Repubblica”.



