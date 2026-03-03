All’Aeroclub di San Marino realizzato l’esperimento in volo di Magica Gilly nel centenario di Harry Houdini

Questa mattina, martedì 3 marzo 2026 alle ore 11.00, presso l’Aeroclub di San Marino – Toraccia, si è svolto l’esperimento annunciato in anteprima nell’ambito della 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, dedicata al centenario della morte di Harry Houdini. Protagonista dell’azione è stata Magica Gilly, che ha condotto un esperimento ispirato a un’ipotesi rimasta tra gli appunti attribuiti a Houdini e mai realizzata dallo stesso illusionista: un’azione che, idealmente, rappresenta ciò che Houdini avrebbe potuto tentare oggi, a cento anni di distanza. L’esperimento si è svolto in condizioni reali e verificabili. Una fotografia raffigurante l’artista con un vassoio vuoto è stata sigillata in una busta alla presenza dei testimoni. Successivamente, mentre l’aeromobile era in volo sopra l’area dell’Aeroclub, tra i presenti a terra è stato selezionato un oggetto portato autonomamente da uno di loro. Al momento dell’apertura della busta, effettuata durante il volo, l’immagine contenuta nella fotografia risultava modificata: sul vassoio appariva l’oggetto scelto pochi minuti prima a terra. L’esperimento, condotto con la supervisione organizzativa di Gabriel, illusionista e direttore del Festival, si è concluso con esito positivo alla presenza di giornalisti e testimoni. L’iniziativa rappresenta l’anteprima ufficiale del Festival Internazionale della Magia di San Marino (13–15 marzo 2026) e si inserisce nel percorso culturale che l’edizione di quest’anno dedica alla rilettura contemporanea dell’eredità di Houdini. Per informazioni: www.festivalinternazionaledellamagia.com

c.s. Festival della Magia







