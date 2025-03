All’Aeroclub di San Marino un evento aperto alla stampa e al pubblico che anticipa il 26° Festival Internazionale della Magia

Un mistero che attraversa il tempo, un documento sigillato che custodisce una profezia, una prova che sfida la percezione umana. Saranno questi gli elementi al centro dell’esperimento che si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 10:30 presso l’Aeroclub di San Marino, un evento aperto alla stampa e al pubblico che anticipa il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino. Per la prima volta, Magica Gilly, illusionista di talento e figlia di Gabriel, avrà un ruolo determinante in un esperimento del padre, una dimostrazione che promette di lasciare tutti con il fiato sospeso. L’esperimento si ispira alle incredibili capacità attribuite al celebre sensitivo torinese Gustavo Rol e ruota attorno a un’antica profezia, custodita tra due lastre di plexiglass e sigillata con un lucchetto. Il documento, proveniente da un antiquario, è ritenuto una delle tante enigmatiche predizioni che Rol avrebbe lasciato. Nessuno conosce il suo contenuto, ma si dice che riguardi un evento che si verificherà entro la metà del 2025. Cinque chiavi verranno consegnate a cinque persone scelte tra il pubblico, ma solo una sarà in grado di aprire il lucchetto. Davanti agli spettatori e ai giornalisti presenti, un volontario guiderà un’auto lungo la fila dei cinque partecipanti. A bordo, Gabriel e Magica Gilly osserveranno il procedere dell’esperimento. Gilly, completamente bendata, tenterà di percepire chi tra loro possiede la chiave corretta. Senza alcun segnale apparente, l’auto si fermerà davanti a una delle persone. Sarà solo un caso o una vera dimostrazione di percezione extrasensoriale? Dopo la scelta, il partecipante selezionato proverà ad aprire il lucchetto. Se la chiave sarà quella giusta, il sigillo verrà rotto e la profezia verrà svelata. Si tratta di una semplice coincidenza o di un fenomeno che sfida ogni logica? Sarà davvero possibile replicare i misteriosi esperimenti di Gustavo Rol? Il pubblico sarà testimone di un evento senza precedenti, in cui magia, intuito e suggestione si fonderanno in un’unica esperienza. L’evento, organizzato in collaborazione tra il Festival Internazionale della Magia di San Marino e l’Aeroclub di San Marino, rappresenta un’anteprima esclusiva della 26ª edizione del Festival, che dal 14 al 16 marzo 2025 porterà sul Titano i più grandi illusionisti del panorama internazionale. L’ingresso è libero e saranno necessari volontari tra i presenti.

DATA: Mercoledì 5 marzo 2025

LUOGO: Aeroclub di San Marino – Strada Montelupo, Domagnano

INFO STAMPA: Festival internazionale della magia

Contatti: +39 3441848845