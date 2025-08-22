All’expo di Osaka momenti di emozione pura e successo di vendite per Marlù

Il marchio di gioielli di San Marino conquista il cuore dei visitatori e del pubblico giapponese, con una storia di emozioni tanto autentica quanto speciale.



Mancano meno di 70 giorni alla chiusura dell’edizione di Expo ad Osaka ed è già tempo di bilanci che misurano il successo globale di questa edizione e dei singoli paesi partecipanti, che ha visto il padiglione di San Marino ospitare 2 dei 12 milioni totali di visitatori della manifestazione. Successo per San Marino significa successo per una delle realtà più dinamiche e coinvolgenti del suo territorio: Marlù, il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri che ha celebrato in questi mesi le proprie radici con una limited edition in esclusiva per EXPO, in esposizione e in vendita presso lo shop del padiglione della Repubblica del Titano.

A testimoniare il successo di pubblico che, fin dalla sua fondazione, caratterizza il marchio Marlù ci sono i dati delle vendite e le risposte spontanee dei visitatori. In poco meno di 4 mesi sono oltre 3.000 i pezzi venduti della collezione dedicata all’esposizione universale che le sorelle Fabbri hanno voluto pensare e disegnare per l’occasione, interpretando il tema di Expo 2025 “Designing Future Society for Our Lives”. Una collezione nel segno di una visione che invita alla progettazione di una società futura in cui la diversità e le idee individuali diventano il motore di una comunità più equa, concetto chiave della stessa Marlù, che da sempre si fa promotrice dell’unicità di ciascun individuo e della propria libertà di esprimere le proprie emozioni.



L’incontro con Tomoka Ando.

Ciò che per Marta, Monica e Morena ha però davvero sancito il successo di questa partecipazione è senza dubbio la storia di Tomoka Ando, una giovane donna giapponese affetta da spina bifida che – seguendo l’invito di Marlù ad esprimere le proprie emozioni - ha voluto condividere con il marchio la sua particolare esperienza, inviando una testimonianza che ha commosso e ispirato tutto il team. «Ho comprato una vostra collana al Padiglione di San Marino all'Expo e subito mi ha rubato il cuore – ha raccontato la ragazza in un messaggio inviato all’azienda sammarinese -. Sono nata con la spina bifida e ho spesso avuto problemi di autostima. Ma quando ho indossato la vostra collana e mi sono guardata allo specchio, mi sono sentita davvero felice: mi ha resa più positiva. Inoltre ho scoperto San Marino, ho conosciuto la sua gente meravigliosa e ho persino realizzato il mio sogno di essere coinvolta nell'Expo. E sono così orgogliosa che molti più giapponesi abbiano scoperto San Marino grazie ai miei post sui social media». Post che proprio in questi giorni hanno ormai superato i 30 milioni di visualizzazioni portando la voglia di sognare di Marlù anche nella quotidianità del pubblico giapponese.

«Partecipare all’Expo di Osaka rappresenta oggi per noi non solo un orgoglio, ma un’opportunità unica per raccontare, attraverso il linguaggio universale del gioiello, i valori che ci guidano fin dalla nascita di Marlù.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Communication & Marketing Director. «Essere riuscite ad emozionare con i nostri prodotti è sicuramente l’obiettivo più ambizioso che potessimo pensare di raggiungere e il messaggio di Tomoka, oltre a commuoverci nel profondo, ci ha confermato che la strada intrapresa dalla nostra azienda sia quella giusta»

Sul filo delle emozioni si sviluppa anche in Italia l’estate del Marlù Dream On Tour che sta letteralmente attraversando la penisola per portare grandi eventi di musica, incontri e condivisione. Oggi il tour farà tappa a Salerno dove sul palco si alterneranno ospiti d’eccezione e icone della musica italiana: dal vincitore di amici Daniele Doria a Luk3, Alessia Pecchia, Jacopo Sol, fino ad arrivare al grande Beppe Vessicchio e il duo Shade & Jaro.

Dagli incontri di Osaka al ritmo della musica in Italia, Marlù fa delle sue emozioni un successo capace di coinvolgere a tutte le latitudini.

