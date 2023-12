All’Università di San Marino aperte le selezioni per due collaboratori alla didattica Coinvolti i corsi di laurea in Design e Costruzioni e Gestione del Territorio: candidature aperte fino al 22 gennaio

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha avviato le selezioni per l’individuazione di due collaboratori alla didattica. Il primo, che rientrerà nella cornice del corso di laurea triennale in Design, supporterà le attività del Laboratorio di design del prodotto. Il secondo, nell’ambito del programma in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, si occuperà invece di Composizione architettonica e urbana. I termini per la presentazione delle candidature scadranno il 22 gennaio 2024. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù a sfondo grigio nella parte alta della homepage.

Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

