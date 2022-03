All’Università di San Marino due tributi in ricordo di Fausta Morganti curati dall’Ateneo e dalla SUMS Femminile

Appuntamento l’8 marzo dalle 15:30 nella sede dell’Antico Monastero di Santa Chiara L’Aula Magna della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, verrà intitolata a Fausta Morganti durante una cerimonia che l’8 marzo coinvolgerà inoltre la presentazione di una pianta di melograno e di una stele commemorativa collocate nei giardini della struttura e dedicate alla sammarinese. In collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, a partire dalle ore 15:30, in contrada Omerelli, il Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Corrado Petrocelli, illustrerà di fronte a rappresentanti istituzionali e non solo le ragioni e il valore della scelta. L’iniziativa proseguirà quindi nei giardini, dove la Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) Femminile ha curato la piantumazione dell’albero e l’installazione ed elaborazione della stele. La cittadinanza è invitata.

