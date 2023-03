All’Università di San Marino la presentazione del nuovo libro sul diritto civile firmato dal giudice Valeria Pierfelici.

All’Università di San Marino la presentazione del nuovo libro sul diritto civile firmato dal giudice Valeria Pierfelici Il testo è stato pubblicato da AIEP Editore in una collana in collaborazione con l’Ateneo

All’Università di San Marino la presentazione del nuovo libro sul diritto civile firmato dal giudice Valeria Pierfelici.

“Un volume importante che colma un vuoto: in una realtà, come quella sammarinese, che non si basa su un codice civile, questo testo mette a fuoco nella maniera più opportuna le regole dei rapporti fra i privati”. Queste le parole con cui Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, descrive il libro “Lineamenti di diritto civile sammarinese” di Valeria Pierfelici, giudice del Tribunale del Titano, recentemente pubblicato da AIEP Editore nell’ambito di una collana curata proprio in collaborazione con l’Ateneo. Il libro, che verrà presentato mercoledì 15 marzo alle ore 15 nella sede dell’Ex Tribunale, in via Salita alla Rocca 44, “non rappresenta solo un manuale, ma un trattato che affronta una materia fondamentale”, rileva ancora Pascucci. “Diversamente dall’Italia e dalla maggior parte dei Paesi europei, il diritto civile a San Marino non si basa su un codice civile ma su principi di diritto comune che derivano la loro ascendenza dal diritto romano e intermedio, rispetto ai quali l’interpretazione dei giudici risulta ancora più importante”. Al seminario di presentazione, che si svolgerà nella cornice di un evento dal titolo “Un diritto privato non codificato”, oltre a Pierfelici e Pascucci interverranno Anna Maria Giomaro, docente dell’Università di Urbino, Giovanni Canzio, dirigente del Tribunale del Titano, Francesca Fiecconi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione italiana, e Alfredo Nicolini, presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai del Titano, che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa. La parola anche al Commissario della Legge Francesco Santoni e all’Uditore commissariale Elia Zaghini. L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per la Giustizia e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Previsti gli interventi di Massimo Ugolini e Andrea Belluzzi. Per richiedere informazioni sulla partecipazione: igs@unirsm.sm .

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: