All’Università di San Marino master e corsi di alta formazione per medici, ingegneri, geologi, funzionari PA e non solo: aperte le iscrizioni.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino comunica l’apertura delle iscrizioni a tre di percorsi formativi, fra i quali master e corsi di alta formazione, dedicati a professionisti come chirurghi, anestesisti, infermieri, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, funzionari della Pubblica Amministrazione e non solo. Il percorso in Medicina Perioperatoria dell’Anziano, in particolare, si rivolge agli operatori del settore socio-sanitario e prevede un programma di specializzazione durante il quale verranno approfonditi temi come la preparazione all’intervento, le emergenze in chirurgia geriatrica e la gestione della terapia farmacologica. Il programma formativo in Pratiche Manageriali nella PA è rivolto invece a manager e funzionari della Pubblica Amministrazione, non solo sammarinese. Fra gli ambiti che verranno analizzati: il project management, la soddisfazione dell’utenza e la valutazione delle performance, insieme a docenti e manager pubblici e privati. Il corso di alta formazione per Tecnico Forense è stato pensato infine per figure come ingegneri, architetti, geometri, agronomi, geologi, avvocati e commercialisti, ai quali verranno offerti approfondimenti su temi come la normativa edilizia e urbanistica, la sicurezza negli ambienti di lavoro, le tecniche di rilievo e catasto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ateneo, www.unirsm.sm, nelle pagine dei corsi alle quali si accede dall’area “offerta formativa”.



