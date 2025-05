All’Università di San Marino un bando di concorso per un collaboratore a supporto delle attività della Segreteria Studenti

La Segreteria Studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che garantisce supporto dal momento dell’iscrizione alla laurea fornendo informazioni e dettagli su aspetti che coinvolgono fra le altre cose le modalità di svolgimento di esami e stage, verrà potenziata con l’inserimento di una figura alla quale verrà assegnata una borsa di studio della durata di un anno, riservata a laureati sammarinesi, cittadini o residenti.

“Il candidato - si legge nel bando di concorso - dovrà possedere competenze informatiche per collaborare alla gestione delle attività didattiche, tecniche e logistiche anche attraverso i sistemi gestionali informatici in uso all’Ateneo, nonché adeguate competenze linguistiche nell’ambito delle attività di interesse internazionale”.

Particolare rilevanza inoltre alla cura e valorizzazione del rapporto con gli iscritti, per i quali la Segreteria Studenti rappresenta un riferimento al quale rivolgersi per capire come procedere nelle proprie attività accademiche, nonché porre domande sul funzionamento dell’Ateneo, l’individuazione di un alloggio, l’accesso alla mensa pubblica e in generale ai servizi offerti dall’Università di San Marino e dal territorio.

I termini per la presentazione delle candidature scadranno alle ore 12 del 9 giugno. Maggiori informazioni nella sezione “Bandi” del sito www.unirsm.sm, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.



Comunicato stampa

UniRSM