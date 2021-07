All’Università di San Marino un bando di selezione per 13 docenti e due collaboratori alla didattica

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di tredici docenti che cureranno altrettante attività formative nella cornice dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Nell’ambito del primo, si tratta di Statistica per la gestione aziendale e Finanza per l’innovazione, mentre nel secondo sono coinvolti Complementi di scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Prospezione dei sistemi geotecnici, Progetti di strutture in zona sismica e Costruzioni esistenti. Per quanto riguarda il programma professionalizzante dedicato ai geometri chiamato Costruzioni e Gestione del Territorio, le materie interessate sono Estimo e valutazioni immobiliari con esercitazioni, Tecnica della sicurezza sanitaria e ambientale, Edilizia sostenibile e innovazione. Per questo corso di laurea, inoltre, sono previste due posizioni da collaboratore alla didattica in Elementi di scienza delle costruzioni e Analisi matematica e geometria. Tre, infine, le attività formative comuni a tutti i corsi citati: Fisica generale, Inglese, Analisi matematica 2. I dettagli possono essere consultati sul sito www.unirsm.sm, nella pagina “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”. I termini per la presentazione delle domande scadono allora ore 12 del 5 agosto.