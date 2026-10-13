Curare le attività organizzative e amministrative che permettono il puntuale svolgimento di lezioni, ricerche e collaborazioni significa anche, per l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, impegnarsi in una costante mappatura e analisi di ciò che viene fatto e di cosa può essere migliorato. Proprio in questa cornice, l’Ateneo sammarinese assegnerà una borsa di studio per la gestione dei dati e dei processi amministrativi del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design: le candidature saranno aperte fino alle ore 12 di lunedì 26 ottobre. La figura selezionata si occuperà, tra le altre cose, di progettare e pianificare “i processi amministrativi dei corsi di studio e del dipartimento”, nonché di analizzarne il corretto svolgimento e individuare “opportune azioni di revisione e miglioramento”, partecipando parallelamente a supporto alle attività svolte, si legge nel bando di concorso. La selezione è aperta a cittadini sammarinesi o residenti, laureati e di età non superiore ai 35 anni. Maggiori informazioni e modalità di partecipazione sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.
c.s. Ufficio Stampa Università di San Marino
All’Università di San Marino un bando per introdurre una figura chiamata ad analizzare e migliorare i processi amministrativi
Coinvolto il Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design; scadenza il 26 ottobre
Curare le attività organizzative e amministrative che permettono il puntuale svolgimento di lezioni, ricerche e collaborazioni significa anche, per l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, impegnarsi in una costante mappatura e analisi di ciò che viene fatto e di cosa può essere migliorato. Proprio in questa cornice, l’Ateneo sammarinese assegnerà una borsa di studio per la gestione dei dati e dei processi amministrativi del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design: le candidature saranno aperte fino alle ore 12 di lunedì 26 ottobre. La figura selezionata si occuperà, tra le altre cose, di progettare e pianificare “i processi amministrativi dei corsi di studio e del dipartimento”, nonché di analizzarne il corretto svolgimento e individuare “opportune azioni di revisione e miglioramento”, partecipando parallelamente a supporto alle attività svolte, si legge nel bando di concorso. La selezione è aperta a cittadini sammarinesi o residenti, laureati e di età non superiore ai 35 anni. Maggiori informazioni e modalità di partecipazione sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.