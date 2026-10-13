All’Università di San Marino un bando per introdurre una figura chiamata ad analizzare e migliorare i processi amministrativi

Curare le attività organizzative e amministrative che permettono il puntuale svolgimento di lezioni, ricerche e collaborazioni significa anche, per l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, impegnarsi in una costante mappatura e analisi di ciò che viene fatto e di cosa può essere migliorato. Proprio in questa cornice, l’Ateneo sammarinese assegnerà una borsa di studio per la gestione dei dati e dei processi amministrativi del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design: le candidature saranno aperte fino alle ore 12 di lunedì 26 ottobre. La figura selezionata si occuperà, tra le altre cose, di progettare e pianificare “i processi amministrativi dei corsi di studio e del dipartimento”, nonché di analizzarne il corretto svolgimento e individuare “opportune azioni di revisione e miglioramento”, partecipando parallelamente a supporto alle attività svolte, si legge nel bando di concorso. La selezione è aperta a cittadini sammarinesi o residenti, laureati e di età non superiore ai 35 anni. Maggiori informazioni e modalità di partecipazione sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.



c.s. Ufficio Stampa Università di San Marino









