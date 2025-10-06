TV LIVE ·
All’Università di San Marino un concorso per diventare collaboratore dell’Istituto Giuridico: via alle candidature

6 ott 2025
Svolgere compiti di segreteria organizzativa e istituzionale, curare protocolli e accordi con enti e altre realtà, supportare le attività di staff e docenti. Queste alcune delle funzioni che verranno assegnate alla figura con cui l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino potenzierà le risorse dell’Istituto Giuridico Sammarinese (IGS). Verrà selezionata attraverso un bando di concorso aperto a cittadini sammarinesi o residenti sul Titano, laureati, senza limiti di età. Le domande di partecipazione alla selezione andranno presentate entro il 3 novembre. Maggior informazioni nella sezione “bandi” del sito www.unirsm.sm, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino




