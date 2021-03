All’Università di San Marino un corso su sport, alimentazione e stili di vita, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Fitness Iscrizioni aperte per un programma di alta formazione che si rivolge a personal trainer, dietologi e non solo

Salute, attività fisica, qualità del sonno e alimentazione ideale saranno fra le principali tematiche approfondite durante il corso di alta formazione per Consulente di Stile di Vita e Nutraceutica nello Sport dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il percorso, aperto a laureati e diplomati, sarà diviso in 12 appuntamenti per un totale di 80 ore di attività in programma online da maggio a novembre, principalmente nelle giornate di sabato. Organizzato dalla direzione del Master in Nutraceutica dell’Ateneo sammarinese, il corso coinvolge la Federazione Italiana Fitness e vedrà in cattedra docenti di fama internazionale che proporranno un modello originale di approccio: “Gli approfondimenti sulle specificità degli stili di vita rapportati allo sport, sia amatoriale che professionale, saranno il fulcro dei diversi insegnamenti e verranno affiancati da spunti di istruzione generale che renderanno questo percorso di studi unico”, spiega il direttore del corso, Alberto Fiorito. “In questo senso abbiamo in calendario sia lezioni con figure di rilievo internazionale, come nel caso dell’esperto di epigenetica e biologia molecolare Ernesto Burgio, che appuntamenti in cui i temi saranno più trasversali come, per esempio, la presentazione di metodiche di memorizzazione o di comunicazione”. Il programma formativo, specifica Fiorito, non si rivolge solamente a personal trainer, dietisti e professionisti attivi nel campo motorio e in quello della riabilitazione: “Può rappresentare un’interessante e proficua occasione di crescita per chiunque, anche al di fuori dei settori che hanno a che fare con l’istruzione o la prevenzione”. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 aprile. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella pagina del corso alla quale si accede dall’area “offerta formativa”.

c.s. Università di San Marino

