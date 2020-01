All’Università di San Marino un nuovo Master per formare i futuri staff di forze armate e aziende di business intelligence Aperte le iscrizioni al programma in International Security Studies: fra i docenti ufficiali Interpol e analisti attivi negli USA

Ci saranno ex funzionari dei servizi di intelligence italiani, ufficiali delle forze armate, analisti che operano negli Stati Uniti e ufficiali dell'Interpol fra i docenti della prima edizione del Master in International Security Studies organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme all'Università degli Studi Internazionali di Roma. Fra i principali obiettivi del programma post-laurea c'è la formazione di figure preparate per operare nel settore della sicurezza internazionale e prestare servizio in realtà come le forze armate, aziende private di business intelligence e istituzioni attive nel campo della sicurezza. Le tematiche proposte verranno affrontate per comprendere e analizzare le possibili risposte alle sfide della sicurezza su scala nazionale e globale, con particolare attenzione agli approcci degli Stati Uniti e dell’Europa Occidentale. Nella cornice delle cosiddette ‘minacce globali’ compaiono temi come la proliferazione di armi nucleari, il terrorismo transnazionale, la diffusione dell’estremismo violento, i canali illeciti per il finanziamento del terrorismo, il cyber crime, i cambiamenti climatici e le risorse alimentari e idriche a rischio. Il programma formativo combinerà geopolitica, scienze sociali e politiche, diritto e relazioni internazionali, tradizioni costituzionali, macroeconomia, cooperazione e sviluppo globale. Le lezioni si svolgeranno nelle sedi dei due Atenei interessati, con alcuni appuntamenti a Roma e altri sul Titano. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio. Fra i partner dell’iniziativa: Harvard Medical Faculty Physicians - Harvard Medical School e Osdife, Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa con sede a Roma. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella pagina del Master alla quale si accede dall'area “offerta formativa”.

c.s. Università di San Marino

