All’Università di San Marino un riconoscimento della Banca Mondiale per aver contribuito alle analisi sulla situazione delle donne in 190 economie.

La Banca Mondiale ha riconosciuto all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino un diploma di merito per il contributo fornito nelle ricerche che hanno portato al rapporto annuale 2023 “Women, business and the law”, un’analisi che misura l’entità degli ostacoli legali e normativi affrontati dalle donne in ambito imprenditoriale, occupazionale e non solo nelle rispettive realtà. Arrivato alla sua nona edizione e pubblicato dall’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà, il documento affronta la situazione relativa al Titano insieme a quella di altre 189 economie mondiali. Focus, fra le altre cose, sugli ostacoli alla partecipazione economica delle donne, nonché alla persistenza o all’eliminazione di leggi discriminatorie in tutti gli Stati. In questo senso, la ‘fotografia’ della situazione sammarinese riportata nel rapporto è stata scattata grazie all’attività dell’Ateneo, che collabora al progetto dal 2020, con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali e insieme alla Centrale Sindacale Unitaria. Oltre alle dinamiche relative all’anno passato, il rapporto curato dall’istituzione con sede a Washington fornisce la prima valutazione completa dei dati raccolti nell’ultimo mezzo secolo con uno studio che include nuove ricerche, una revisione della letteratura e un’analisi di 53 anni di riforme per i diritti delle donne. Sotto la lente d’ingrandimento, fra i vari aspetti, le interazioni con l’ambiente legislativo e nelle carriere professionali, tenendo in considerazione mobilità, posto di lavoro, retribuzione, matrimonio, genitorialità, imprenditorialità, patrimonio e pensione. Il rapporto è disponibile sul sito della Banca Mondiale, www.worlbank.org: può essere scaricato dalla sezione del progetto “Women, business and the law”, alla quale si accede dall’area “research and publications”, inserita sotto la voce del menù principale “what we do”, nella colonna “knowledge”.

