All'Università di San Marino un seminario di Samanta Paladino di Amnesty International Italia

All'Università di San Marino un seminario di Samanta Paladino di Amnesty International Italia.

Samanta Paladino, coordinatrice delle strategie e delle campagne di comunicazione online di Amnesty International Italia, ha tenuto oggi all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino un seminario nel quale ha condiviso con gli studenti del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dettagli, orizzonti e caratteristiche della propria professione, sviluppata su oltre 18 anni di esperienza. Dopo aver descritto la composizione, l’organizzazione interna e le strategie dell’Unità Digital di Amnesty International Italia, ha affrontato quello che ritiene uno dei principali temi del momento: l’ascesa dell’autoritarismo a livello europeo e globale. Nella seconda parte dell’incontro, durato tre ore, ha curato un laboratorio nel quale ha coinvolto gli studenti nella progettazione di una vera e propria campagna di comunicazione digitale che ha incluso le fasi di ideazione, pianificazione, identificazione dei target, selezione dei canali e definizione del tono. Il seminario, dal titolo “La comunicazione digitale per i diritti umani al tempo dell'ascesa delle pratiche autoritarie in Europa”, si è svolto nella cornice del corso “Globalizzazione e società digitale” del professor Luca Gorgolini. Fra gli scopi, quello di fornire competenze utili per analizzare le strategie comunicative di organizzazioni non governative (ONG) e movimenti sociali, prendendo inoltre in esame il ruolo dei media, delle tecnologie e delle piattaforme digitali globali nella costruzione di immaginari e identità transnazionali.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino

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