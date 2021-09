All’Università di San Marino una borsa di studio per attività di ricerca e progettazione europea

All’Università di San Marino una borsa di studio per attività di ricerca e progettazione europea.

Il bando scade l’8 ottobre, coinvolto il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali



L’ideazione, stesura e presentazione di progetti europei, nonché operazioni di studio e ricerca sui processi di integrazione che interessano il continente, caratterizzeranno le attività affidate a una figura selezionata per una borsa di studio prevista dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella cornice Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali.

Il bando, in scadenza l’8 ottobre, è aperto a laureati in ambiti come Scienze Politiche e Giurisprudenza, con ottima conoscenza della lingua inglese ed età non superiore ai 35 anni, cittadini sammarinesi o residenti. La durata dell'incarico sarà di un anno.

Il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, diretto da Michele Chiaruzzi, cura una serie di attività che includono la realizzazione di testi e approfondimenti su temi come l'integrazione europea e non solo. Coinvolto in una ricerca della Banca Mondiale dal titolo “Donne, economia e diritto”, nel 2018 si è aggiudicato uno dei bandi Erasmus Plus, programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport finanziato dalla Commissione Europea, per il progetto “Challenges to democracy and social life in European small states”, insieme a otto Atenei del continente.

Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino



I più letti della settimana: