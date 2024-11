All’Università di San Marino una borsa di studio per curare comunicazione e promozione dei corsi in Ingegneria Civile Coinvolte attività nelle scuole, nelle aziende e sui social; aperto inoltre un bando per un assistente a Design

La comunicazione e la promozione dei corsi di laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nonché del programma triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, verranno curate da una figura alla quale verrà assegnata una borsa di studio annuale. Le attività previste si svolgeranno in realtà come scuole, istituzioni e aziende, oltre a eventi e portali web. Richiesta inoltre la cura dei contenuti presenti sul sito dell’Ateneo e sui canali social. La selezione, aperta ai laureati di età non superiore ai 35 anni, resterà aperta fino al 17 dicembre. Ci saranno a disposizione tre giorni in più invece per candidarsi come collaboratore alla didattica del corso in Storia delle comunicazioni visive previsto nella cornice del programma triennale in Design. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nell’area “bandi e concorsi”, alla quale si accede dal banner grigio nella parte alta della homepage.

cs UniRsm

