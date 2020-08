All'Università di San Marino una borsa di studio per curare orientamento, stage e placement del corso di laurea in Design Tempo fino al 21 settembre per partecipare al bando di selezione

All'Università di San Marino una borsa di studio per curare orientamento, stage e placement del corso di laurea in Design.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di una figura che curerà orientamento, stage e placement del corso di laurea in Design, occupandosi fra le altre cose delle relazioni con scuole, istituzioni e aziende.

La borsa di studio prevista, della durata di un anno, prevede attività come l’individuazione di concorsi e altre iniziative rivolte agli studenti, l’implementazione del database delle aziende partner e il monitoraggio del percorso professionale degli studenti dopo la laurea.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 settembre 2020 al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, collocato nel World Trade Center di Dogana (torre B, terzo piano), in via Consiglio dei Sessanta, 99.

Possono partecipare candidati di età non superiore ai 35 anni e non stabilmente occupati, laureati e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il bando completo può essere consultato sul sito www.unirsm.sm nell’area “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dalla sezione “Ateneo”.

