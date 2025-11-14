Alla Biblioteca Popolare di Serravalle il romanzo di Massimo Rastelli su Manuel Poggiali

La Biblioteca Popolare di Serravalle, nell’ambito degli incontri del Lunedì, il 17 novembre alle 21 ospita, nella sede di Dogana interno Admiral Point – primo piano -, Massimo Rastelli che parlerà del suo romanzo MANUEL POGGIALI Storia di un campione (AIEP Editore,2021). Novembre è il mese i cui tornano in mente i successi di Manuel: il 3 novembre 2001 si laureava Campione del mondo della classe 125 e due anni dopo si ripeteva vincendo il 2 novembre 2003 il Titolo mondiale della 250. Il libro è stato realizzato in collaborazione con Manuel Poggiali con l’intento di celebrare i 20 anni dal primo titolo mondiale nella classe 125, 2001-2021. Il romanzo racconta la storia umana e sportiva di Manuel, dall’esordio in minimoto al precoce abbandono delle competizioni ed è basato su ricerche e interviste di amici, parenti, team manager, giornalisti, meccanici, piloti. Tra questi Carlo Pernat, Massimo Matteoni, Giampiero Sacchi, Roberto Rolfo, Rossano Brazzi e i dirigenti Piaggio, Aprilia, Gilera dell’epoca. L’introduzione del libro è di Marco Masetti, firma storica del motociclismo. Una sera d’estate, Manuel assiste alla sfida sulle minimoto tra lo zio Giuliano e un amico. A lui, bambino, è riservato il luna-park ma il divertimento vero lo vede negli occhi degli adulti, dietro la visiera del casco. Dieci anni dopo è diventato Manuel Poggiali, a vent'anni ha già due titoli mondiali nel motociclismo. La storia di un campione timido, fragile e al tempo stesso forte e determinato quando sale sulla moto. Il racconto della sua vicenda umana: le vittorie, le sconfitte, i successi e la crisi. Le persone che gli sono state vicine e chi è mancato, il precoce ritiro dalle gare. Chiesanuova, il piccolo paese nella Repubblica di San Marino dove è nato, fa parte della Romagna. La passione per i motori qui è dappertutto. Di questa terra Manuel ha fatto sue doti antiche: essere schietto, genuino, tenace e sempre e solo sé stesso. La cittadinanza è invitata. Ingresso libero.

