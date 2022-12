Alla Galleria Nazionale San Marino Lecture di Fabio Cavallucci “Stefano Arienti nel panorama artistico degli anni ’90”

Mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 18 presso la Galleria Nazionale San Marino si terrà la lecture di Fabio Cavallucci, curatore della mostra “Altana” di Stefano Arienti, intitolata “Stefano Arienti nel panorama artistico degli anni ’90“. Fabio Cavallucci, nato a Santa Sofia l’11 ottobre del 1961 è uno storico dell’arte e curatore d’arte contemporanea. Direttore e fondatore della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia 1990 – 1998, direttore artistico della Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento nel 2001 – 2008 e del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato 2014 – 2017, coordinatore di Manifesta 7. Biennale Europea di Arte Contemporanea, realizzata in Trentino Alto Adige nel 2008. Nel 2010 è stato direttore artistico della XIV Biennale Internazionale di Scultura di Carrara e dallo stesso anno sino al 2014 ha diretto il Centro d’Arte Contemporanea Castello Ujazdowski di Varsavia che comprende, oltre al dipartimento delle arti visive anche musica, teatro, danza e cinema. Chief curator della Bi-City Biennale of Architecture and Urbanism di Hong Kong e Shenzhen svoltasi a Shenzhen 2019 – 2020. Tra gli artisti internazionali con cui ha lavorato Cai Guo-Qiang, Maurizio Cattelan, Antony Gormley, Katarzyna Kozyra, Paul McCarthy, Santiago Sierra, Mario Merz, Aernout Mik, Gillian Wearing, Wilhelm Sasnal, Rirkrit Tiravanija e Suzanne Lacy. Per info e prenotazioni (dalle ore 9 alle 16.30, tutti i giorni): tel. 0549 888241 mail: gallerianazionale@pa.sm

c.s. Galleria Nazionale San Marino