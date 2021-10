Alla prossima conferenza dell’Università di San Marino la partecipazione del vice presidente del Parlamento Europeo

Il vice presidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, è fra i relatori previsti durante la summer school internazionale “Il futuro del lavoro” organizzata dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma sul Titano dal 7 al 9 ottobre, in collaborazione con l’Istituto Jacques Maritain di Roma. L’iniziativa vedrà alternarsi accademici, esperti, rappresentanti istituzionali e non solo in approfondimenti che interesseranno, fra le altre cose, i mutamenti introdotti dall’avvento dell’intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione e dallo smart working. Fra analisi sull’organizzazione del lavoro dopo la pandemia e dibattiti sul ruolo degli Stati e del Welfare, gli appuntamenti proposti cercheranno di offrire una riflessione multidisciplinare sul presente e sulle prospettive future. Spazio inoltre, nell’ultima delle tre giornate di attività, a un appuntamento focalizzato sul ruolo dell’Università e della formazione, con la partecipazione del direttore generale dell’Ateneo sammarinese, Isabella Bizzocchi, del vice direttore dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Leonardo Tagliente, dell’Associazione Nazionale Industria San Marino (ANIS), rappresentata da Franco Capicchioni, e dal presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli. A seguire, la chiusura curata da Castaldo e dal Segretario di Stato per il Lavoro del Titano, Teodoro Lonfernini. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle sedi universitarie dell’Ex Tribunale, nel centro storico, e del World Trade Center di Dogana, al terzo piano della torre B. La summer school viene organizzata sotto il coordinamento scientifico del Rettore Corrado Petrocelli e del docente Luca Gorgolini per quanto riguarda l’Ateneo sammarinese, dei professori Gennaro Giuseppe Curcio e Giuseppe Schlitzer per l’Istituto Jacques Maritain.

Cs UniRsm