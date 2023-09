“Alla scoperta del nostro territorio”. Una Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti presso i Castelli di Chiesanuova e Acquaviva per scoprire i luoghi più inediti del Territorio.

“Alla scoperta del nostro territorio”. Una Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti presso i Castelli di Chiesanuova e Acquaviva per scoprire i luoghi più inediti del Territorio..

Lunedì 4 settembre 2023 gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il Segretario di Stato per gli Affari Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello Gian Nicola Berti, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e il Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici Giuliana Barulli si sono recati in visita nei Castelli di Acquaviva e Chiesanuova. Gli ospiti sono stati accolti, in località Gorgascura, dai Capitani di Castello Enzo Semprini e Marino Rosti, dai membri delle Giunte e dalla Cittadinanza presente. La visita è iniziata presso il Mulino Rossini con l’intervento dell’Arch. Luca Morganti, autore di numerose pubblicazione sui mulini, il quale ha illustrato ai presenti la rilevanza sociale ed economica che queste strutture hanno rivestito in passato per la comunità sammarinese. Successivamente, sul ponte di Gorgascura che attraversa il Torrente San Marino, il Responsabile del Centro Naturalistico Sammarinese Dott. Sandro Casali ha relazionato sulle peculiarità floro-faunistiche di pregio presenti in questa riserva naturale e sulle attenzioni necessarie a preservarne i delicati equilibri. I presenti hanno proseguito poi la passeggiata sulla pista ciclopedonale lungo il Torrente San Marino, durante la quale i relatori hanno evidenziato ai presenti i confini dei Castelli di Chiesanuova, Città ed Acquaviva in prossimità dei corsi d’acqua. L’iniziativa è stata organizzata dalle Giunte dei Castelli di Chiesanuova ed Acquaviva e fortemente voluta della Ecc.ma Reggenza e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni con delega alle Giunte di Castello, presso i Castelli della Repubblica per valorizzare i luoghi più inediti del Territorio. L’evento si è concluso con un momento conviviale offerto dalle Giunte di Castello di Acquaviva e di Chiesanuova. Le Giunte di Castello di Acquaviva e Chiesanuova intendono sentitamente ringraziare le LL.EE. Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il Segretario di Stato agli Affari Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello Gian Nicola Berti, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e il Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici Giuliana Barulli per la loro presenza ad un momento tanto significativo per i Castelli. Un sentito ringraziamento va ai relatori Arch. Luca Morganti e Dott. Sandro Casali, per il prezioso contributo che hanno dato all’evento. Le Giunte ringraziano le Forze dell’ordine della Gendarmeria e Polizia Civile, il Cerimoniale Diplomatico, la Segreteria Istituzionale e tutti i presenti all’evento.

c.s.

Giunta di Castello di Acquaviva

Giunta di Castello di Chiesanuova

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: